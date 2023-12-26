Актера из «Слова пацана» арестовали по обвинению в убийстве 12-летней давности. Свидетель узнал его, посмотрев сериал

Замоскворецкий районный суд арестовал до 20 февраля актера из сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте» Сергея Базанова. Его обвиняют в совершении убийства в 2011 году. Об этом сообщила пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

«Базанов, действуя в составе группы, руководствуясь корыстными мотивами, в целях совершения разбойных нападений на граждан и их убийство на территории Москвы, ему предъявлено обвинение по п.п. “ж”, “з” ч. 2 ст. 105 УК», — говорится в сообщении.

Агентство ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах уточняет, что Базанов был одним из членов банды, которая в 2011 году напала на бизнесмена в Большом Полуярославском переулке в центре Москвы. Злоумышленники пытались отобрать у предпринимателя сумку, в которой находилось 900 тысяч долларов. Тот оказал сопротивление, и тогда нападавшие выстрелили ему в голову из пистолета, от чего бизнесмен позже скончался в больнице.

В свою очередь, телеграм-канал «ВЧК-ОГПУ» со ссылкой на анонимный источник, близкий к следствию, утверждает, что свидетель разбойного нападения опознал Базанова, увидев его в сериале «Слово пацана». Он исполнил в нем эпизодическую роль Демида — одного из членов группировки «Универсам».

Консультант сериала Роберт Гараев подтвердил РБК, что в нем действительно снимался актер по имени Сергей Базанов, однако его ли арестовали по обвинению в убийстве, уточнить не смог.

В конце декабря вышла заключительная, восьмая серия сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте», снятого режиссером режиссером Жорой Крыжовниковым по книге Роберта Гараева «Слово пацана. Криминальный Татарстан 1970–2010-х». Картина рассказывает о так называемом «казанском феномене». В 1970–1980-х годах там появились многочисленные молодежные криминальные группировки. Они конкурировали за контроль над районами Казани, а затем превратились в настоящие ОПГ.

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