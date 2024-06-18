Актер из «Слова пацана» признал вину в разбое

Сыгравший роль в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте» актер Сергей Базанов признал вину в разбое, но по-прежнему отвергает обвинение в убийстве организованной группой, передает ТАСС.

«К совершению убийства у меня нет ни умысла, ни сговора, ни действий, ни оружия, ничего нет с моей стороны, чтобы мне вменять эту статью», — сказал он на заседании по продлению меры пресечения прошедшем в Замоскворецком районном суде Москвы.

При этом Базанов пожаловался, что, заключив досудебное соглашение со следствием, «ухудшил свое положение». «Я пошел на сделку со следствием, пошел на сделку с государством, доверился ему, а мне добавили еще одну статью, и теперь мне грозит расторжение этого соглашения и мне грозит вплоть до пожизненного лишения свободы», — заявил Базанов, подчеркнув, что готов понести наказание только за свои поступки, а не за чужие.

По версии следствия, Базанов был одним из членов преступной группы, состоявшей из четырех человек, которая в 2011 году совершила нападение на предпринимателя Александра Дзабиева. Злоумышленники хотели похитить принадлежавшие последнему 900 тысяч долларов. Бизнесмен оказал сопротивление, тогда нападавшие выстрелили ему в голову и скрылись с деньгами. Ранение Дзабиева оказалось смертельным.

Базанова задержали в декабре 2023 года. Как сообщалось, следователь по делу о нападении на Дзабиева узнал Базанова, посмотрев сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», в котором тот сыграл эпизодическую роль Демида — члена одной из уличных банд.

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