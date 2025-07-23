Adidas выпустил кроссовки в честь Оззи Осборна

Компания Adidas выпустила лимитированную серию кроссовок, посвященную британскому рок-певцу и сооснователю группы Black Sabbath Оззи Осборну, сообщает портал Sneaker News со ссылкой на фото, опубликованные дизайнером компании.

Серия называется Adidas Birmingham «Ozzy Osbourne», ее тираж ограничен 121 экземпляром. Журналисты утверждают, что разработка была приурочена к прощальному концерту Осборна, который он вместе с Black Sabbath дал 6 июля в Бирмингеме. Певец скончался 22 июля.

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Sneaker News отмечают, что серия создавалась специально для Оззи Осборна, который мог бы выбрать своих родных и близких, которые получили бы эти кроссовки. Их дизайн вдохновлен стилем Black Sabbath — черный цвет с фиолетовыми полосами и белой контрастной строчкой. На язычке кроссовок и стельках изображена графика Оззи Осборна, а на внутренней стороне язычка указана дата последнего концерта Оззи.

Оззи Осборн дал свой последний концерт, сидя на троне из-за болезни. Ради его прощального выступления группа Black Sabbath собралась впервые за последние 20 лет, на него пришли около 40 тысяч человек. Также 6 июля в Бирмингеме выступили любимые группы Осборна, в том числе Metallica и Guns’n’Roses.

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Оззи Осборн считается пионером хэви-метала. Группа Black Sabbath была создана в 1968 году, ее также считают основателем жанра хэви-метал. Спустя 10 лет после ее основания Осборн ушел из группы и начал сольную карьеру. Также известность музыканту принесло реалити-шоу «Семейка Осборнов» на MTV.

За время своей карьеры Осборн был дважды включен в Зал музыкальной славы Великобритании и Зал славы рок-н-ролла США — в составе Black Sabbath и как сольный исполнитель. Музыкант скончался утром 22 июля в возрасте 76 лет.