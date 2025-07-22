Умер музыкант Оззи Осборн

Сооснователь группы Black Sabbath, британский рок-певец Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление семьи музыканта. Отмечается, что он умер через несколько недель после своего прощального шоу на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.

«С такой грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был со своей семьёй и окружён любовью», — цитирует Sky News заявление семьи музыканта.

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Последний раз Осборн вышел на сцену менее трех недель назад. На концерте, организованном в честь «прощания» музыканта, он выступал, сидя на троне из-за болезни. В нем также приняли участие любимые группы Осборна, в том числе Metallica и Guns’n’Roses. Это было первое выступление группы Black Sabbath за последние 20 лет, на него пришли около 40 тысяч человек.

Оззи Осборн считается пионером хэви-метала. Группа Black Sabbath была создана в 1968 году, ее также считают основателем жанра хэви-метал. Спустя 10 лет после ее основания Осборн ушел из группы и начал сольную карьеру. Среди хитов музыканта, как сольных, так и в составе группы, — Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train и Changes и другие. Также известность музыканту принесло реалити-шоу «Семейка Осборнов» на MTV.

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Sky News отмечает, что Осборн был также известен своими скандальными историями. Так, однажды музыкант откусил голову летучей мыши, находясь на сцене. Несколько лет назад Осборну диагностировали болезнь Паркинсона, а в последние годы он столкнулся с другими проблемами со здоровьем, в том числе с осложнениями после травмы позвоночника из-за падения у себя в доме в 2019 году.

За время своей карьеры Осборн был дважды включен в Зал музыкальной славы Великобритании и Зал славы рок-н-ролла США — в составе Black Sabbath и как сольный исполнитель. Музыкант является обладателем звезды на Голливудской Аллее славы и других наград.