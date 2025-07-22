Умер музыкант Оззи Осборн

Сооснователь группы Black Sabbath, британский рок-певец Оззи Осборн умер в возрасте 76 лет. Об этом сообщает Sky News со ссылкой на заявление семьи музыканта. Отмечается, что он умер через несколько недель после своего прощального шоу на стадионе «Вилла Парк» в Бирмингеме.
«С такой грустью, которую не передать словами, мы вынуждены сообщить, что наш любимый Оззи Осборн скончался сегодня утром. Он был со своей семьёй и окружён любовью», — цитирует Sky News заявление семьи музыканта.
Последний раз Осборн вышел на сцену менее трех недель назад. На концерте, организованном в честь «прощания» музыканта, он выступал, сидя на троне из-за болезни. В нем также приняли участие любимые группы Осборна, в том числе Metallica и Guns’n’Roses. Это было первое выступление группы Black Sabbath за последние 20 лет, на него пришли около 40 тысяч человек.
Оззи Осборн считается пионером хэви-метала. Группа Black Sabbath была создана в 1968 году, ее также считают основателем жанра хэви-метал. Спустя 10 лет после ее основания Осборн ушел из группы и начал сольную карьеру. Среди хитов музыканта, как сольных, так и в составе группы, — Iron Man, Paranoid, War Pigs, Crazy Train и Changes и другие. Также известность музыканту принесло реалити-шоу «Семейка Осборнов» на MTV.
Sky News отмечает, что Осборн был также известен своими скандальными историями. Так, однажды музыкант откусил голову летучей мыши, находясь на сцене. Несколько лет назад Осборну диагностировали болезнь Паркинсона, а в последние годы он столкнулся с другими проблемами со здоровьем, в том числе с осложнениями после травмы позвоночника из-за падения у себя в доме в 2019 году.
За время своей карьеры Осборн был дважды включен в Зал музыкальной славы Великобритании и Зал славы рок-н-ролла США — в составе Black Sabbath и как сольный исполнитель. Музыкант является обладателем звезды на Голливудской Аллее славы и других наград.