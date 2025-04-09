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Мир

Германия отменит выдачу гражданства через три года пребывания в стране

2 минуты чтения 19:04

Представители новой правящей коалиции Германии, о создании которой было объявлено 9 апреля, договорились об отмене «турбонатурализации», которая давала возможность получить гражданство через три года пребывания в стране. Об этом сообщает DW и РБК.

«Мы снова изменим закон о гражданстве. Так называемая турбонатурализация по истечении трех лет больше не будет проводиться», — заявил на пресс-конференции Фридрих Мерц, который, как ожидается, будет избран канцлером Германии 7 мая.

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Мерц также пообещал «в значительной степени покончить с нелегальной миграцией» путем введения погранконтроля и проведения кампании по репатриации тех, кто находится в Германии без легального статуса. DW отмечает, что Германия может начать более активно высылать мигрантов и расширить список стран, граждане которых больше не смогут претендовать на убежище. Мерц заявил, что отказов в убежище тоже будет больше.

Закон об упрощенной процедуре получения гражданства Германии был принят в начале 2024 года. Он снижал общий срок проживания в стране, необходимый для получения паспорта, с восьми до пяти лет. При этом в особых случаях, например при участии в волонтерской деятельности, активном изучении языка или «профессиональных успехах и квалификации» гражданство можно было получить через три года.

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В новую правящую коалицию вошли консервативный блок Христианско-демократического союза (ХДС) и Христианско-социального союза (ХСС), а также Социал-демократическая партия Германии (СДПГ). Переговоры о формировании правительства стартовали 13 марта. 

По данным DW, новое правительство также намерено приостановить на два года программу по воссоединению семей и расширить список стран, которые Германия будет считать безопасными для высылки иностранцев.

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