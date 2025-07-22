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Криминал

Россиянин заставил своего знакомого отрубить себе палец из-за долга

2 минуты чтения 20:59

В Новосибирске вынесли приговор местному жителю, чье имя не называется, который отвез своего знакомого в гараж, порезал ему ухо и заставил отрубить себе палец мачете из-за задолженности. Об этом сообщается в телеграм-канале прокуратуры Новосибирской области.

В пресс-релизе сказано, что мужчину приговорили к двум годам исправительной колонии общего режима по статье о самоуправстве, совершенном с применением насилия (ч. 2 ст. 330 УК). Суд установил, что россиянин встретился со своим знакомым на парковке торгового центра и отвез его в гараж. Там он угрожал применить насилие, после чего передал знакомому мачете и предложил отрубить себе палец.

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«Потерпевший, испытывая чувство страха, положил руку на стол, взял нож и ударил ножом по мизинцу своей руки, отрубив себе палец», — рассказали в прокуратуре. Сумму долга, из-за которого это произошло, там не раскрыли.

Ранее стало известно, что в Москве группа подростков отвезла своего сверстника в лес, провела над ним «суд» из-за приписанного 17-летнему парню долга, избила его и заставила раздеться догола. На опубликованном в сети видео подростки требовали от молодого человека семь тысяч рублей, однако, как сообщили источники телеграм-канала «Осторожно, новости», на самом деле у парня не было долгов перед подростками.

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Кроме того, в июле подмосковный Следственный комитет обвинил россиянина в покушении на убийство ребенка. Мужчина избил бейсбольной битой 11-летнего мальчика — сына своей девушки — и записал это на видео. В ролике он говорил, что ребенок «страдает за своих родных» из-за их долгов и причастен к воровству.

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