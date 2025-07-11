Мужчина избил битой 11-летнего сына своей девушки «за воровство» и снял это на видео

В подмосковном Видном Следственный комитет обвинил 31-летнего местного жителя в покушении на убийство ребенка после того, как в соцсетях появилось видео, на котором он избивал бейсбольной битой 11-летнего мальчика. Также следователи возбудили дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка против матери мальчика, которая проживала вместе с мужчиной.

По данным связанного с силовиками телеграм-канала Mash, обвиняемого зовут Василий Васин, он ранее судим за мошенничество и ведет телеграм-канал об обналичивании денег и выбивании долгов. На видео с избиением мужчина говорил, что ребенок «страдает за своих родных» из-за их долгов, а также обвинял в воровстве самого мальчика. При этом Васин представлялся псевдонимом Владимир Бакс.

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Телеграм-канал 112 утверждает, что Васин записывал видео с избиением, потому что, по его мнению, бабушка и другие родственники мальчика были должны ему денег. Mash пишет, что эту запись он опубликовал в своем телеграм-канале, а через несколько минут — удалил, при этом ролик «чудом» попал к живущей в Молдове бабушке мальчика, потому что его «успели сохранить и передать».

Уполномоченная по правам ребенка Московской области Ксения Мишонова посетила пострадавшего мальчика в больнице и заявила, что его состояние «удовлетворительное», с ним общается психолог. По ее словам, мать ребенка познакомилась с мужчиной из Кургана в интернете. «Он инвалид, не ходит, был осужден за мошенничество. Взяла детей и стала с ним ездить по стране», — написала чиновница.

Мишонова сообщила, что у матери, кроме 11-летнего Богдана, есть еще две дочери. По ее данным, женщина и ее сожитель избивали всех троих детей. Также мальчик рассказал Мишоновой, что учился в школе только два года.

«Как мне сказал мальчик, мать била почти ежедневно, била всем, чем придется, поливала кипятком. На руках ожоги, тело все в синяках и гематомах, прихрамывает на одну ножку. Почему мама била? Потому что сожитель приказывал, и потому что мама боялась, что он их бросит», — сообщила Мишонова.

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Органы опеки не знали о том, что происходит в семье мальчика, сообщили в пресс-службе Министерства социального развития Московской области агентству «Москва». «Семья зарегистрирована в другом регионе России. В Московской области проживают в съемном жилье, информация о семье поступила впервые. В настоящее время проводятся следственные действия», — пояснили в Минсоцразвития.

По просьбе СК суд поместил мужчину на время следствия под арест. Для матери следствие запросило определенных действий.