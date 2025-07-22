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Криминал

Подростки заставили раздеться догола и избили 17-летнего москвича

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В Москве несколько человек, среди которых были как несовершеннолетние, так и те, кому уже исполнилось 18 и 19 лет, вывезли в лес 17-летнего подростка и обвинили его в том, что он должен им деньги. Подростка, чье имя не называется, избили, заставили раздеться догола и изваляться в земле, сообщает телеграм-канал «Осторожно, новости».

По его данным, молодой человек живет в Измайлово. Подростки требовали от него семь тысяч рублей, при этом, как утверждают источники телеграм-канала, изначально парень не был им должен. «Осторожно, новости» выложил отрывки из видеозаписи, на которой подростки решили устроить над пострадавшим импровизированный «суд». Роль «судьи» выполняла девушка, которая «постановила», что парня надо «ебашить».

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После этого подростка повалили на землю, избили руками и ногами и заставили раздеться. Просьбы парня остановиться и перестать его избивать остались без внимания. В одном из фрагментов записи подросток без одежды лежит на земле, а человек за кадром наступает ему на голову ногой. Избивавшие также угрожали подростку дальнейшими издевательствами и увечьями, если он не найдет деньги.

Помимо этого, как пишет «Осторожно, новости», подростка заставляли ложиться на землю вверх ягодицами и били по ним палкой. «А в какой-то момент заставили развести ягодицы, чтобы унизить с помощью ветки», — добавил телеграм-канал.

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По данным коллегии адвокатов «Колотушкин, Миклашевская и Партнеры», которая взялась помочь пострадавшему подростку, сейчас его госпитализировали в «Детскую городскую клиническую больницу святого Владимира» со множественными травмами.

«Осторожно, новости» утверждает, что те, кто избил подростка, причастны и к другим нападениям на молодых людей в Измайлово. В частности, группа издевалась над другим подростком из-за его длинных волос.

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