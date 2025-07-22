СМИ раскрыли сюжет нового сезона сериала «Тед Лассо»

Apple TV+ начал съемки четвертого сезона популярного комедийного сериала «Тед Лассо» и поделился первыми кадрами с площадки. Также стала известна основная сюжетная линия нового сезона, пишет Variety.

По данным издания, Джейсон Судейкис вернется к роли Теда Лассо, а также продолжит работу в качестве исполнительного продюсера сериала. Вместе с ним в новом сезоне появятся и другие ключевые актеры оригинального состава: Ханна Уоддингем, Джуно Темпл, Бретт Голдстин, Брэндан Хант и Джереми Свифт.

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В официальном описании четвертого сезона говорится, что Тед возвращается в Ричмонд, чтобы взять на себя новую амбициозную задачу — тренировать женскую футбольную команду второго дивизиона. В ходе сезона Тед и команда «учатся действовать, не раздумывая, и идти на риски, о которых раньше даже не думали». Съемки уже начались в Канзас-Сити, еще одной локацией станет Лондон.

По информации Variety, производством сериала занимается Warner Bros. Television совместно с Universal Television. Исполнительными продюсерами нового сезона, помимо самого Судейкиса и Джека Бердитта, выступают Брэндан Хант, Джо Келли, Джейн Бекер, Джейми Ли, Билл Рубел и Бретт Голдстин, который также работает над сценарием вместе с Линн Боуэн. Авторами сериала являются Судейкис, Джо Келли, Брэндан Хант и Билл Лоуренс. Последний продюсирует проект через свою студию Doozer Productions.

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«Тед Лассо» впервые вышел на экраны в 2020 году и быстро завоевал популярность благодаря оптимистичному главному герою и юмору в сложное время пандемии коронавируса. Третий сезон сериала вышел в 2023 году.

За время своего существования сериал получил 61 номинацию на премию «Эмми» и выиграл 13 наград, включая две подряд в категории «Лучший комедийный сериал». Главные актеры Джейсон Судейкис и Бретт Голдстин также удостоились «Эмми» за свои роли, отмечает Variety.