Выход секретных материалов о Мартине Лютере Кинге назвали попыткой отвлечь внимание от Эпштейна

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала документы, касающиеся слежки ФБР за известным американским борцом за гражданские права и лауреатом Нобелевской премии Мартином Лютером Кингом-младшим. Против публикации этих материалов выступали потомки убитого в 1968 году общественного деятеля и представители движения, которое он возглавлял до самой смерти. Об этом сообщает Associated Press.

По данным агентства, опубликованный архив включает более 240 тысяч страниц, доступ к которым находился под судебным запретом с 1977 года, когда ФБР передала эти документы в Национальное управление архивов и документации США. В материалах содержатся сведения, собранные до и после убийства Кинга в 1968 году, а также подробности, отражающие интерес ЦРУ к его деятельности — особенно в тот период, когда он стал открыто критиковать войну во Вьетнаме и выстраивать международную повестку, направленную на борьбу с бедностью. Неясно, содержат ли документы новые данные об обстоятельствах убийства или о самом Кинге.

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Офис главы нацразведки США Тулси Габбард назвал публикацию «беспрецедентной» и поблагодарил Трампа за «прозрачность». Решение обнародовать архив ФБР поддержала и племянница Кинга и сторонница президента Алведа Кинг.

Однако остальные члены семьи Мартина Лютера Кинга, а также многие общественные деятели расценили публикацию этих материалов как попытку властей отвлечь внимание американского общества от скандала вокруг так называемого «списка Эпштейна». В частности, с таким мнением выступил борец за гражданские права, преподобный Эл Шарптон. А дочь Кинга Бернис после обнародования архива разместила в своем инстаграм-аккаунте фото отца с подписью: «Теперь опубликуйте файлы по Эпштейну».

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Речь идет о материалах дела против известного финансиста Джеффри Эпштейна, который погиб в заключении после того, как его обвинили в торговле людьми и сексуализированной эксплуатации несоврешеннолетних. Среди знакомых и друзей финансиста, с которыми он появлялся на публике до своего ареста, было множество влиятельных людей со всего мира, включая действующего президента США Дональда Трампа.

Во время предвыборной кампании в 2024 году Трамп пообещал рассекретить материалы по делу Эпштейна. А в феврале 2025 года Минюст США опубликовал часть документов, которые и раньше находились в открытом доступе, что вызвало волну общественного возмущения. Масла в огонь подлил миллиардер Илон Маск, который в ходе публичной ссоры с Дональдом Трампом заявил, что нынешний президент и сам фигурирует в материалах по делу Эпштейна.



