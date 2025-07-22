EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Выход секретных материалов о Мартине Лютере Кинге назвали попыткой отвлечь внимание от Эпштейна

2 минуты чтения 16:16

Администрация президента США Дональда Трампа опубликовала документы, касающиеся слежки ФБР за известным американским борцом за гражданские права и лауреатом Нобелевской премии Мартином Лютером Кингом-младшим. Против публикации этих материалов выступали потомки убитого в 1968 году общественного деятеля и представители движения, которое он возглавлял до самой смерти. Об этом сообщает Associated Press. 

По данным агентства, опубликованный архив включает более 240 тысяч страниц, доступ к которым находился под судебным запретом с 1977 года, когда ФБР передала эти документы в Национальное управление архивов и документации США. В материалах содержатся сведения, собранные до и после убийства Кинга в 1968 году, а также подробности, отражающие интерес ЦРУ к его деятельности — особенно в тот период, когда он стал открыто критиковать войну во Вьетнаме и выстраивать международную повестку, направленную на борьбу с бедностью. Неясно, содержат ли документы новые данные об обстоятельствах убийства или о самом Кинге.

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
Мир4 минуты чтения

Офис главы нацразведки США Тулси Габбард назвал публикацию «беспрецедентной» и поблагодарил Трампа за «прозрачность». Решение обнародовать архив ФБР поддержала и племянница Кинга и сторонница президента Алведа Кинг. 

Однако остальные члены семьи Мартина Лютера Кинга, а также многие общественные деятели расценили публикацию этих материалов как попытку властей отвлечь внимание американского общества от скандала вокруг так называемого «списка Эпштейна». В частности, с таким мнением выступил борец за гражданские права, преподобный Эл Шарптон. А дочь Кинга Бернис после обнародования архива разместила в своем инстаграм-аккаунте фото отца с подписью: «Теперь опубликуйте файлы по Эпштейну».

Я работаю учителем математики в США
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
Общество9 минут чтения

Речь идет о материалах дела против известного финансиста Джеффри Эпштейна, который погиб в заключении после того, как его обвинили в торговле людьми и сексуализированной эксплуатации несоврешеннолетних. Среди знакомых и друзей финансиста, с которыми он появлялся на публике до своего ареста, было множество влиятельных людей со всего мира, включая действующего президента США Дональда Трампа. 

Во время предвыборной кампании в 2024 году Трамп пообещал рассекретить материалы по делу Эпштейна. А в феврале 2025 года Минюст США опубликовал часть документов, которые и раньше находились в открытом доступе, что вызвало волну общественного возмущения. Масла в огонь подлил миллиардер Илон Маск, который в ходе публичной ссоры с Дональдом Трампом заявил, что нынешний президент и сам фигурирует в материалах по делу Эпштейна. 


Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Общество
Ученые назвали идеальный способ принимать душ
Он может победить бессонницу и сделает человека более креативным
17:02
Бывший избивал меня во время беременности
Общество
Бывший избивал меня во время беременности
Он соврал, что не может иметь детей, а когда я забеременела, начал издеваться. В полиции надо мной посмеялись
00:01
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Мир
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
18:35 21 июля
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01 21 июля
Будет немного больно
Криминал
Будет немного больно
Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери
17:00 20 июля
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования