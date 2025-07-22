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Мир

Китай начал строительство крупнейшей в мире плотины

2 минуты чтения 12:15 | Обновлено: 12:18

Китайские власти объявили о начале строительства крупнейшей в мире гидроэлектростанции на реке Ярлунг-Цангпо, протекающей через Тибетское нагорье. По данным Би-би-си, масштабный проект вызвал серьезные опасения у властей Индии и Бангладеша из-за возможных угроз водоснабжению, экологии и жизни миллионов людей в этих странах.

О запуске проекта 19 июля объявил премьер Госсовета КНР Ли Цян, который присутствовал на церемонии закладки фундамента гидроэлектростанции. Общий объем инвестиций в проект составляет около 1,2 триллиона юаней (почти 167 миллиардов долларов). Пекин утверждает, что строительство будет вестись с приоритетом экологической безопасности и улучшения благосостояния региона. 

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По данным издания, после завершения проект, также известный как гидроэлектростанция Мотуо, превзойдет крупнейшую в мире плотину «Три Ущелья» по величине и сможет вырабатывать в три раза больше электроэнергии.

Эксперты и официальные лица выразили опасения, что новая дамба даст Китаю возможность контролировать или перенаправлять трансграничную реку Ярлунг-Цангпо, которая течет на юг в индийские штаты Аруначал-Прадеш и Ассам, а также в Бангладеш, где она питается реками Сианг, Брахмапутра и Джамуна. 

В отчете австралийского аналитического центра Lowy Institute от 2020 года отмечалось, что «контроль над этими реками на Тибетском плато фактически дает Китаю рычаги давления на экономику Индии». В интервью агентству PTI в начале июля глава правительства индийского штата Аруначал-Прадеш Пема Кханду заявил, что после строительства дамбы реки Сианг и Брахмапутра могут высохнуть.

«Предположим, они построят дамбу и внезапно выпустят воду. Тогда вся наша территория вдоль реки Сианг будет уничтожена. В первую очередь пострадают племя Ади и подобные им группы — они лишатся имущества, земель и, главное, человеческих жизней».

Отмечается, что Бангладеш также выразил обеспокоенность по поводу масштабного проекта Китая. Еще в феврале власти направили официальное письмо в Пекин с просьбой предоставить больше информации о дамбе.

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По данным издания, китайские власти давно были заинтересованы в гидроэнергетическом потенциале участка в Тибетском автономном районе, где строится плотина. Он расположен в огромном каньоне, который считается самым глубоким и длинным на суше. В этом месте самая длинная река в Тибете Ярлунг-Цангпо резко теряет высоту — уровень воды падает на сотни метров.

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