Авиакомпания стала использовать ИИ для определения цен на билеты

Американская авиакомпания Delta Air Lines рассказала, что ее пилотная программа по отказу от фиксированных тарифов и использованию искусственного интеллекта для установки цен для билетов на самолет под каждого пассажира, оказалась «на удивление успешной». Об этом сообщает Fortune.

Как пишет издание, сейчас цены на примерно 3% от всех билетов авиакомпании устанавливаются искусственным интеллектом в зависимости от того, сколько тот или иной пассажир якобы может заплатить. К концу года Delta намерена ввести такой принцип ценообразования для 20% своих билетов. Президент авиакомпании Глен Хауэнштайн ранее сообщил, что глобальная цель программы — полностью отказаться от статического ценообразования.

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«Это полная перестройка нашего ценообразования и того, как мы будем его устанавливать в будущем. [В конечном итоге], мы установим цену, доступную именно вам, на конкретном рейсе, в конкретное время», — заявил Хауэнштайн. Он сравнил ИИ с «супераналитиком», который «работает 24 часа в сутки, семь дней в неделю и пытается моделировать… в режиме реального времени».

Технологию для Delta разрабатывает израильский стартап Fetcherr, который также сотрудничает с Azul Brazilian Airlines, канадским WestJet, британской Virgin Atlantic и мексиканской VivaAerobus. В дальнейшем стартап хочет развиваться не только в авиаотрасли, но и в области гостиничного бизнеса, аренды автомобилей, круизов и «всего остального», отметил соучредитель Fetcherr Робби Ниссан.

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Fortune отмечает, что другие авиакомпании могут последовать примеру Delta, а некоторые из них уже используют в своей работе искусственный интеллект. Так, американская компания United Airlines уже использует генеративный ИИ для связи с пассажирами по поводу отмены рейсов, а American Airlines — для прогнозирования того, кто пропустит свой рейс.

«Delta — первая крупная авиакомпания, которая так публично рассказала об использовании ИИ в ценообразовании, расхвалила его потенциальные преимущества… и представила конкретные показатели эффективности», — рассказал Гэри Лефф, эксперт в сфере туризма.

При этом противники этой технологии заявили, что авиакомпания «пытается заглянуть людям в голову, чтобы узнать, сколько они готовы заплатить», и «взламывает мозги». Представитель Delta ответил, что авиакомпания «не терпит дискриминации», а ее тарифы опубликованы в открытом доступе. Однако он не уточнил, где именно находится информация о тех 3%, которые устанавливаются искусственным интеллектом.