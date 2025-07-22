В Германии резко выросло число новых граждан

Германия стала чаще выдавать гражданство по процедуре натурализации, сообщает Bild. По словам источника издания, из-за резко возросшего спроса миграционным чиновникам разрешили работать из дома и начали выплачивать бонусы за оформление как можно большего числа натурализаций.

Сотрудник берлинского отделения миграционной службы рассказал изданию, Bild, от каждого работника требуется оформлять не менее восьми гражданств по натурализации в неделю. Он добавил, что при этом многие заявители плохо знают немецкий язык.

Гайд по релокации в Германию Плюсы: визы для волонтеров и тех, кто ищет работу, уровень жизни и возможность получить гражданство через пять лет проживания в стране Общество 15 минут чтения

По данным миграционной службы, в Гамбурге с января по июнь гражданство получили 5900 человек — на 55% больше, чем за такой же период прошлого года. В Мюнхене за первое полугодие было выдано около четырех тысяч паспортов (на 18% больше), в Кельне — 3083 (почти на уровне прошлого года), во Франкфурте — 2223 (на 59% больше).

По информации Федерального статистического управления, в прошлом году Германия выдала 291 955 паспортов в рамках натурализации, установив рекорд с начала ведения статистики в 2000 году. Причиной этого чиновники считают смягчение процедуры получения гражданства. Теперь паспорт ФРГ может получить любой человек, который легально проживал в стране не менее пяти лет, а не восьми, как требовалось раньше.

Я сбежал из России в Германию На родине мне грозит тюрьма, но и на новом месте тяжело: моя жена умерла, и теперь я отец-одиночка Общество 8 минут чтения

28% новых граждан 2024 года прибыли в Германию из Сирии, далее с большим отрывом следуют граждане Турции (8%), Ирака (5%), России (4%) и Афганистана (3%). По сравнению с 2023 годом, число натурализовавшихся россиян выросло на 12 980 человек (550%). Информации о происхождении новых граждан 2025 года пока нет.