В Германии резко выросло число новых граждан

Германия стала чаще выдавать гражданство по процедуре натурализации, сообщает Bild. По словам источника издания, из-за резко возросшего спроса миграционным чиновникам разрешили работать из дома и начали выплачивать бонусы за оформление как можно большего числа натурализаций.
Сотрудник берлинского отделения миграционной службы рассказал изданию, Bild, от каждого работника требуется оформлять не менее восьми гражданств по натурализации в неделю. Он добавил, что при этом многие заявители плохо знают немецкий язык.
По данным миграционной службы, в Гамбурге с января по июнь гражданство получили 5900 человек — на 55% больше, чем за такой же период прошлого года. В Мюнхене за первое полугодие было выдано около четырех тысяч паспортов (на 18% больше), в Кельне — 3083 (почти на уровне прошлого года), во Франкфурте — 2223 (на 59% больше).
По информации Федерального статистического управления, в прошлом году Германия выдала 291 955 паспортов в рамках натурализации, установив рекорд с начала ведения статистики в 2000 году. Причиной этого чиновники считают смягчение процедуры получения гражданства. Теперь паспорт ФРГ может получить любой человек, который легально проживал в стране не менее пяти лет, а не восьми, как требовалось раньше.
28% новых граждан 2024 года прибыли в Германию из Сирии, далее с большим отрывом следуют граждане Турции (8%), Ирака (5%), России (4%) и Афганистана (3%). По сравнению с 2023 годом, число натурализовавшихся россиян выросло на 12 980 человек (550%). Информации о происхождении новых граждан 2025 года пока нет.