Гайд по релокации в Германию

С начала войны в Украине Германия приняла больше 32 тысяч россиян и стала лидером среди стран ЕС по количеству выданных ВНЖ. Среди плюсов Германии — качественные медицина и образование, визы для волонтеров и множество других оснований для переезда. Как получить ВНЖ, что учитывать при поиске жилья и сколько стоят продукты — об этом и не только читайте в материале «Холода».

Правила пребывания, визы и гражданство

Граждане России могут въехать в Германию по шенгенской или национальной визе D. Также поправки в законе об иммиграции позволят иностранцам с 1 марта 2024 года получать рабочий ВНЖ после въезда в страну по шенгенской визе. Однако получить ВНЖ на основании учебы, волонтерства или воссоединения с семьей можно только после получения национальной визы D. Ее выдают в консульствах Германии в стране вашего гражданства или резидентства.

Вот несколько популярных оснований для получения национальной визы:

Учеба

Обучение в вузе

Основные документы — письмо о зачислении, а также подтверждение финансовых возможностей для переезда и жизни в Германии в течение года. В качестве последнего подойдет стипендия, собственные средства на специальном счете (Sperrkonto — счет в немецком банке, с которого можно снимать ограниченную сумму раз в месяц — как правило, до тысячи евро) или поручительство от человека, который живет и работает в Германии. Также понадобятся документ об образовании (аттестат или диплом), страховка (на период, пока нет государственной), языковой сертификат, мотивационное письмо на немецком и биография по установленному образцу.

Муж или жена студента немецкого вуза может переехать вместе с ним — по визе для воссоединения с семьей.



В Германии есть программы обучения как на немецком, так и на английском языках, знание которых, как правило, нужно подтвердить сертификатом на уровне B2 (на филологических и лингвистических специальностях могут требовать С1).

Обучение во многих государственных университетах бесплатное, однако два раза в год необходимо платить взносы — от 115 до 440 евро.

В земле Баден-Вюртемберг иностранцы не из ЕС должны платить за обучение в любом университете 1500 евро в семестр. Введение платного обучения для иностранцев рассматривается также в земле Бавария.

Город Heidelberg в земле Баден-Вюртемберг, в котором находится старейший университет Германии. Фото: Christel / Pixabay

Языковые курсы

Максимальный срок такой визы — год, и продлить свое пребывание на основании учебы на языковых курсах нельзя. При этом не обязательно уезжать из Германии спустя год, потому что можно получить ВНЖ на другом основании — например, если вы найдете работу в местной компании. О намерении устроиться на работу или продолжить образование нужно сообщить при подаче заявления на визу D.

Минимальная интенсивность курсов — 18 часов в неделю. Основные документы для получения визы — те же, что и в случае обучения в вузе, однако минимальная сумма на месяц проживания — 1027 евро.

Выбирать подходящие курсы можно здесь.

Работа

По найму

Получить национальную визу можно на основании работы в немецкой компании. При этом речь идет только о квалифицированном труде, для которого нужно среднее профессиональное (например, медсестра, повар-кондитер, программист) или высшее образование (менеджер, химик, преподаватель).

Основным документом для получения визы является трудовой договор или гарантированное предложение рабочего места. Также работодатель должен заполнить «Заявление о трудовых отношениях».

Вместе с заявителем могут переехать члены его семьи (супруг и дети). Подавать документы в таком случае нужно вместе.

Голубая карта ЕС (виза высококвалифицированного сотрудника)

Для получения такой визы требуется высшее образование и минимальный доход 4867 евро в месяц (с ноября 2023 года он будет снижен до 3650 евро).

В отличие от обычной рабочей визы, с Blue Card можно запросить постоянный вид на жительство через 33 месяца после переезда, а в случае владения немецким на уровне B1 — через 21 месяц.

Кроме того, Blue Card позволяет находиться в других странах ЕС до трех месяцев подряд каждые 180 дней и до 12 месяцев подряд — в странах за пределами ЕС. Также супруг заявителя может получить разрешение на работу в Германии.

Волонтерство

Это один из самых доступных способов для переезда. Основной документ — договор с волонтерской организацией.

Для заключения договора нужно связаться с интересующей вас организацией по почте или отправить заявку через сайт. Иногда кроме подписи организации для получения визы может потребоваться подпись Федерального ведомства по делам семьи и гражданского общества (Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben).



Как правило, принимающие организации предоставляют жилье и питание, поэтому подтверждать свои финансовые возможности не нужно.

Некоторые организации требуют знания языка. Например, для годовой программы Freunde Waldorf нужен немецкий на уровне A2. На ней волонтеры занимаются социальной работой, помощью людям с особыми потребностями или земледелием.

Виза для поиска работы

Ее выдают максимум на шесть месяцев. Если за этот срок работу найти не удастся, можно будет выехать из страны и снова подать документы на такую же визу.

Работа должна соответствовать полученной квалификации (среднее профессиональное или высшее образование). Среди основных документов — банковская выписка с деньгами на весь период пребывания (1027 евро в месяц), мотивационное письмо, дипломы, а также подтверждение размещения на весь период пребывания (например, бронь гостиницы).

Главный вокзал Франкфурта-на-Майне. Фото: Sascha Hormel / Pexels

Гуманитарная виза

За 2022 год ФРГ выдало 679 гуманитарных виз гражданам РФ. Определяющими являются два критерия: угроза личной безопасности из-за общественно-политической деятельности и доказательство сотрудничества с немецкой организацией (до подачи документов и после переезда). А вот только предстоящее сотрудничество может быть недостаточным основанием.

Доказательством угрозы считается сотрудничество с «нежелательными» медиа, ЛГБТ-активизм или координация антивоенных инициатив.

Если вы нуждаетесь в пособии, которое покрывает аренду квартиры и минимальные расходы, нужно быть готовым к тому, что место жительства выберут за вас. Изменить или выбрать его можно будет при соблюдении некоторых условий (например, если вы нашли работу и квартиру в Берлине).

Получить консультацию по гумвизе в Германии можно в проекте InTransit.

Гражданство

Через восемь лет проживания в Германии на гражданство могут претендовать иностранцы, которые знают немецкий, не совершали уголовных преступлений и способны обеспечить себя и членов семьи. Иностранцы, состоящие в браке с гражданином ФРГ не менее двух лет, могут запросить гражданство через три года легального проживания в стране.



Недавно немецкое правительство опубликовало закон, согласно которому получить гражданство можно будет уже через пять лет. Те, кто прилагают особые усилия в интеграции (успехи на работе или прогресс в занятиях по немецкому языку), смогут подать заявление уже через три года. Однако закон еще не был принят парламентом, а дата его вступления в силу пока неизвестна.

Счета и карты

Иностранцы могут открыть счет в немецких банках на основании визы D. Например, в онлайн-банках Vivid, Tomorrow, Klarna. Учитывайте, что во время онлайн-идентификации потребуется биометрический загранпаспорт. Стандартный счет в Vivid открывают бесплатно, а карта стоит 10 евро.

Если вы хотите открыть счет в банке с физическими отделениями, самый простой вариант — Sparkasse. В других банках потребуется ВНЖ.



Учитывайте, что во многих местах, в том числе кафе и ресторанах, к оплате принимают только наличные.

Получить актуальную информацию об открытии счета можно в телеграм-чате Ковчег-Германия.

Работа

В Германии зафиксирована острая нехватка квалифицированных сотрудников почти во всех отраслях. В стране также созданы комфортные условия для тех, кто хочет освоить новую профессию. Например, можно пройти обучение (Duale Ausbildung) в определенной компании — от сети супермаркетов Aldi до BMW. С первого месяца вам платят в среднем 800–1100 евро, а обучение длится от 2 до 3,5 лет.

Средняя зарплата — около 4105 евро до вычета налогов. Налоговая система прогрессивная: люди с доходом от 10909 до 15999 евро в год платят 14–24%. Для тех, кто зарабатывает от 16000 до 62809, налог составит 24–42%. Если доход от 62810 до 277825 евро, то налог будет 42%, если доход выше этой суммы — 45%.

Искать работу можно на stepstone.de, Linkedin, xing.com, а также на сайтах интересующих вас компаний. Без знания немецкого работу стоит искать в Баварии, Берлине, Северном Рейне-Вестфалии — там находится больше всего англоязычных вакансий.

Безопасность

Германия входит в топ-20 самых безопасных стран мира (15-е место). Тем не менее многое зависит от города и района проживания. Например, городом с самой высокой преступностью в Германии считается Берлин, на втором месте — Франкфурт.

Наиболее распространенные виды преступлений — кражи и мошенничество.

Замок Нойшванштайн в Баварии. Фото: Helmut H. Kroiss / Pixabay

Жилье

Аренда квартиры с одной или двумя комнатами стоит от 500 евро в месяц вместе с ЖКУ. К этой сумме чаще всего добавляется оплата интернета и счета за электричество (в среднем 70–100 евро в месяц).

В Берлине однокомнатную квартиру можно найти за 750–800 евро, однако стоит учитывать, что в столице сейчас острый жилищный кризис (здесь советы о том, как снять и найти там квартиру). В Бонне или Дюссельдорфе аренда стоит 650–700 евро, в Лейпциге — 470–520, в Мюнхене — 1000.

Стандартная длительность договора (Mietvertrag) — от года до двух лет. Если вы не готовы заключать его на такой срок, можно найти квартиры для «промежуточной» аренды, которые пересдают основные жильцы с согласия лендлордов. В этом случае договор (Untermietvertrag) заключается с основным арендатором.

Сайты для поиска жилья: Immowelt, ImmobilienScout24, eBay, Kleinanzeigen (аналог Авито), WG-Gesucht, Meinestad.

Цены

Транспорт

Безлимитный проездной на все виды общественного транспорта (региональные поезда, трамваи, метро, автобусы), кроме скоростных поездов (IC, ICE, FlixTrain), стоит 49 евро в месяц. Он действует на территории всей страны.



Узнавать расписание, платформы отправления, а также искать стыковочные поезда можно через мобильное приложение главной железнодорожной компании страны Deutsche Bahn.

Передвигаться между немецкими городами и странами ЕС удобно на автобусах FlixBus. Билеты стоят недорого: например, из немецкого Аахена до бельгийского Брюсселя можно доехать за 11 евро.

Такси в Германии дорогое — например, 15-минутная поездка в Бонне будет стоить 20-25 евро. Примерные цены по городам можно посмотреть здесь. Услуги такси плохо оцифрованы, поэтому самые распространенные способы его заказать — по телефону или через сайт. Приложения есть у компаний Freenow, Taxi Berlin, Bolt, Uber.

Велосипед — один из самых популярных видов транспорта. Люди добираются на них на работу, ездят гулять и даже возят детей в специальных прицепах-колясках.



Интернет и мобильная связь

Основные мобильные операторы — Vodafone, Blau, Aldi Talk, Lebara, Lyca Mobile. По сравнению с Россией и странами СНГ, цены на мобильный интернет довольно высокие: например, 24 ГБ от Vodafone обойдется в 31,99 евро в месяц. Безлимитные тарифы стоят в среднем 60–90 евро (Vodafone, Telekom, O2).



Стоимость домашнего интернета (Telekom, Vodafone, O2) зависит от скорости и составляет от 20 до 55 евро. На сайте Check24 можно сравнить тарифы провайдеров, доступных в вашем районе. Обратите внимание, что, как правило, минимальный срок договора на интернет — два года, а расторгнуть его будет трудно. В случае переезда внутри страны интернет могут «перенести» на новый адрес — для этого нужно связаться со службой поддержки провайдера.

Продукты



Популярные супермаркеты — Aldi, Rewe, Lidl. В месяц на продукты в среднем нужно 170–220 евро на человека. Примерные цены:

пачка макарон — два евро;

куриное филе (500 грамм) — пять евро;

упаковка нарезанного сыра (200 грамм) — от полутора евро;

помидоры (400 грамм) — от двух евро;

бутылка вина — от трех евро.

Средний чек на обед в кафе — 10–20 евро, каппучино — 2–4 евро.

В Германии также популярно приложение To Good To Go: каждый день кафе и рестораны продают по низким ценам те блюда, которые не были проданы днем.

Рождественский рынок в Франкфурте-на-Майне. Фото: Chris Spencer-Payne / Pixabay

Детские сады и школы

Посещение детского сада не является обязательным. Кроме того, сейчас спрос на них намного превышает предложение: в стране не хватает около 380 тысяч мест.

Стоимость муниципального детского сада зависит от земли, города и количества часов посещения. В Берлине, Гамбурге, Бремене и Мекленбурге — Передней Померании детские сады бесплатны для детей от года (количество часов в день разнится), в Рейнланде-Пфальце — с двух лет, в Гессене и Нижней Саксонии — с трех лет, в Северном Рейне-Вестфалии — с четырех лет, в Бранденбурге и Тюрингии — бесплатный только год перед школой. В остальных землях посещение платное. Частный детский сад стоит 500–1300 евро в месяц. Также во всех учреждениях питание оплачивается отдельно.

Читать еще Гайд по релокации во Францию Куда можно поступить учиться, какие есть льготы и сколько стоит жилье

Все дети с шести лет должны посещать школу. Начальная (Grundschule) длится четыре года, но в Берлине и земле Бранденбург — шесть лет. До 9 или 10 класса длится первое среднее образование (Sekundarstufe I), до 12 или 13 — второе среднее (Sekundarstufe II). Обязательным является только первое среднее, второе дает право поступать в высшие учебные заведения.

Как правило, школа, куда можно записать ребенка, прикреплена к вашему району. Также можно выбрать ее самостоятельно, но все вопросы о зачислении решаются в ведомстве по делам школьного образования (Schulamt).

Все родители с ВНЖ и разрешением на работу, независимо от своего гражданства, получают пособие — 250 евро на одного ребенка (Kindergeld).

Медицина

Без медицинского страхования жить в Германии нельзя по закону. Есть два типа — государственное (gesetzliche Krankenversicherung) и частное (privaten Krankenversicherung). Договор на государственное страхование обязаны заключать все, чей доход больше 520 евро в месяц и меньше 66600 евро в год. Выбирать между частным и государственным страхованием могут люди, чей доход выше, а также иностранные студенты, индивидуальные предприниматели (в том числе самозанятые) и госслужащие.



Государственная страховка, как правило, стоит 14,6% от ежемесячного дохода. Половину из этой суммы платит работодатель. Студентам до 23 лет она будет обходиться в 120 евро в месяц, до 30 лет — 125. Бюджетный вариант для студентов — тариф Student от компании Mawista (около 25 евро в месяц).

Плюсы частной страховки — быстрая запись к врачу, широкий выбор специалистов и полное возмещение расходов на прописанные лекарства. Стоимость такой страховки рассчитывается индивидуально и зависит от возраста, зарплаты, состояния здоровья, но она точно будет выше 14,6% от дохода.

Отношение к ЛГБТК-комьюнити

В Германии люди могут свободно проявлять свою сексуальную идентичность — это право гарантирует Общий закон о равном обращении (Allgemeines Gleichbehandlungsgesetz «AGG»). Этот же закон запрещает любую форму дискриминации на основании сексуальной ориентации. С 2017 года однополые пары могут официально заключить брак, а также усыновлять детей в Германии.



По данным проекта Rainbow Europe, Германия занимает 15-е место в рейтинге ЛГБТК-френдли стран в ЕС. И хотя Кельн недавно был признан журналом Lust самым сексуально свободным городом в мире, в январе и июле 2022 года в Германии была осквернена могила транс-аквистки Эллы Ник Баян. Широкий резонанс также вызвало нападение на транс-мужчину во время прайда, которое привело к его смерти.

Озеро Eibsee в Баварии. Фото: op23 / Pexels

Переезд с питомцами

Из России в Германию можно ввезти пять животных за раз. Для этого необходимы:

микрочип или татуировка для идентификации (татуировка допускается, если нанесена до 3 июля 2011 года);

вакцинация против бешенства;

тест на антитела к бешенству (требуется для стран с высоким риском заражения, в числе которых находится, например, Грузия). Тест делается минимум через 30 дней после вакцинации и минимум за три месяца до поездки;

европейский паспорт питомца или ветеринарный сертификат с данными об идентификации и вакцинации.

Минимальный возраст собаки, кошки или хорька для ввоза в Германию — 15 недель. Во время пересечения границы Евросоюза животных необходимо задекларировать. Список аэропортов с ветеринарными службами можно посмотреть здесь.



Собаки в Германии обязательно должны быть зарегистрированы по месту жительства (Hunderegister). Это можно сделать как очно, так и онлайн, подробную информацию и ссылки можно найти на сайте конкретного города (например, Гамбург или Берлин). Кроме того, каждый владелец должен платить дополнительный налог от 90 до 1000 евро в год. Точную сумму вам назовут после регистрации собаки.



Страхование питомца не обязательно, но лучше все-таки оформить его в связи с высокими ценами на ветеринарные услуги. Подобрать страховку можно здесь.

Климат

В Германии преобладает умеренный климат с мягкими зимами и жарким летом. Средняя температура в июле — 18 градусов, в январе — 0,6 градуса, среднегодовая температура в 2022 году — 10,5 градусов.

Русскоязычное комьюнити

В Германии довольно часто проходят концерты русскоязычных исполнителей, а российские НКО организуют антивоенные акции. В стране также зарегистрированы десятки русскоязычных организаций, включая театры, центры дополнительного образования и культурные центры (множество из них собрано здесь). Основной телеграм-чат русскоязычной диаспоры — Ковчег.Германия.