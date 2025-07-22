Евросоюз обвинил Францию в «чрезмерной» сортировке мусора

Еврокомиссия подала судебный иск против Франции из-за системы сортировки мусорных отходов, действующей на национальном уровне. В Брюсселе считают, что слишком строгие правила маркировки мешают свободному перемещению товаров в рамках единого европейского рынка, пишет Politico.

По данным издания, спор касается французского закона, вступившего в силу в 2022 году. Он требует от производителей различных товаров — от упаковки и одежды до садовой техники и электроники — наносить на продукцию специальную маркировку, известную во Франции как логотип Triman (или этикетка Info-tri). Эти ярлыки информируют покупателей о том, как правильно утилизировать разные части товара. Комиссия считает, что такие национальные требования создают преграды на пути торговли внутри ЕС.

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Брюссель давно стремится унифицировать правила маркировки упаковки, и уже разработал единые правила для всех членов Евросоюза, но они вступят в силу только в 2028 году. А применение французской национальной маркировки до этого момента в Еврокомиссии считают «непропорциональным» и «препятствующим свободному перемещению товаров» внутри ЕС.

С критикой французского закона ранее выступали и сами производители товаров. По их словам, им приходится адаптировать упаковку под французские требования, что приводит к дополнительным расходам. Брюссель ранее уже дважды официально предупреждал Париж о необходимости устранить эту проблему — в феврале 2023 года и в ноябре 2024-го. Теперь Франции предстоит отстаивать свою позицию в суде.

Французские власти продолжают настаивать, что адаптируют свое законодательство к новым нормам Евросоюза к 2028 году, а пока они намерены сохранить действующую маркировку, отмечает Politico.

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Брюссель нередко сталкивается с разногласиями по поводу того, как отдельные страны ЕС внедряют свои собственные нормы в разных сферах. Одним из примеров стали различающиеся правила для авиапассажиров, из-за которых возникает путаница и дополнительные сложности для потребителей. Сейчас Европарламент работает над их унификацией, чтобы упростить регулирование, сократить число исключений и ограничить возможности авиакомпаний взимать скрытые сборы за дополнительные услуги.



