Школьница едва не умерла из-за овощной диеты

В Китае врачи спасли жизнь 16-летней девочке, которую в критическом состоянии доставили в больницу. Две недели она ела только овощи и пила слабительное, чтобы влезть в платье ко дню рождения. Об этом пишет газета South China Morning Post.

Школьница по имени Мэй из провинции Хунань в центральной части Китая готовилась к своему дню рождения. Она планировала надеть на праздник новое платье, ради которого решила сесть на «экстремальную» диету. По данным местного издания Xiaoxiang Morning Herald, в течение двух недель Мэй питалась лишь небольшим количеством овощей и принимала слабительное.

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными Мир 4 минуты чтения

Такие ограничения в пище ухудшили состояние школьницы — в какой-то момент у нее внезапно ослабли конечности и появилась одышка. Девочку доставили в больницу, где врачи диагностировали у нее тяжелую форму гипокалиемии — опасного состояния, при котором у человека резко падает уровень калия в крови, что может привести к остановке сердца и дыхательной недостаточности.

По словам врачей, к такому состоянию может привести несбалансированное питание и обезвоживание организма. Лечащий врач Мэй, Пэн Мин из Народной больницы Хунаня, отметил, что для поддержания нормального уровня калия в организме необходимо ежедневно пить достаточное количество воды и включать в рацион продукты, богатые калием, такие как картофель, курица и бананы.

По данным South China Morning Post, после госпитализации врачи 12 часов боролись за жизнь школьницы. Ее состояние стабилизировалось и недавно Мэй выписали из больницы.

Мать нашла убийц дочери по ее дневнику Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку Криминал 6 минут чтения

Этот случай отражает часть растущей проблемы в Китае: все больше молодых людей прибегают к «экстремальным» и опасным для здоровья методам похудения ради быстрого результата, пишет газета. В прошлом году 26-летний мужчина был госпитализирован с гипокалиемией после длительного интервального голодания и интенсивных тренировок. В 2021 году женщина попала в больницу из-за отравления, вызванного чрезмерным употреблением соленой воды во время диеты.



