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Мир

Четырехдневную рабочую неделю посчитали выгодной для бизнеса и работников

2 минуты чтения 19:42

Проект «4 Day Week Global» выяснил, что переход переход на четырехдневную рабочую неделю снижает стресс и выгорание сотрудников и улучшает их физическое и психическое самочувствие, при этом повышая производительность труда и выручку компаний. На исследование, опубликованное в журнале Human Behavior, обратило внимание издание «Афиша».

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«Возможно, самым удивительным открытием на данный момент является отсутствие неожиданностей, что обычно не встречается в академических исследованиях. Обычно мы получаем подтверждение одних гипотез и опровержение других, но в этом проекте практически все, чего мы ожидаем, движется, причём в ожидаемом направлении», — заявила социолог из Бостонского колледжа и соавтор исследования Вэнь Фань.

В первом этапе исследования «4 Day Week Global» приняли участие 33 компании. По его итогам ни одна из фирм не заявила, что выступает против четырехдневной рабочей недели. В основном полугодовом эксперименте приняли участие 2896 человек из 141 организации в Австралии, Канаде, Ирландии, Новой Зеландии, Великобритании и США.

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Чаще всего участники исследования сокращали рабочую неделю, отменяя необязательные совещания. Вместо этого сотрудники стали чаще использовать звонки, мессенджеры и другие средства связи.

Работники, получившие дополнительный выходной день, зачастую использовали его для посещения врачей и личных дел, которые обычно они пытались выполнить в рабочие дни, пересказывает результаты исследования Popular Science. Также у участников эксперимента появилось больше времени на хобби, отдых, домашние дела и уход за собой. Благодаря этому компании могли сэкономить на расходах на здравоохранение и текучесть кадров.

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