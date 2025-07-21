СМИ: США впервые за 17 лет разместили ядерное оружие в Великобритании

Великобритания впервые с 2008 года разместила на своей территории ядерное оружие Соединенных Штатов, сообщает UK Defence Journal со ссылкой на несколько источников.

Издание предполагает, что США перевезли в Великобританию несколько термоядерных бомб свободного падения B61-12 из Центра ядерного оружия ВВС США на авиабазе Киртленд в Нью-Мексико. По данным журналистов, бомбы размещены на авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк.

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Среди европейских стран Великобритания и Франция имеют собственное ядерное оружие. В начале июля президент Франции Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер впервые договорились о совместной координации ядерного сдерживания в Европе.

«С сегодняшнего дня наши противники будут знать, что любая серьезная угроза этому континенту вызовет ответную реакцию наших двух стран. Нет более убедительного доказательства важности этих отношений», — прокомментировал соглашение с Францией Стармер.

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В июне 2008 года Федерация американских ученых (FAS) со ссылкой на источники сообщила, что американское ядерное оружие было выведено с территории Великобритании. Ранее США вывели ядерное оружие из Греции в 2001 году и с авиабазы Рамштайн в Германии в 2005 году.

По данным FAS, до 2008 года американское ядерное оружие также располагалось на авиабазе Лейкенхит.

По данным частного Совета по международным отношениям США, издающего газету Foreign Affairs, в 2023 году американское ядерное оружие в Европе было размещено в Турции, Бельгии, Нидерландах, Германии и Италии. Американский арсенал в Европе полностью состоит из бомб свободного падения B61.