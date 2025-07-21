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Мир

Ryaniar захотел повысить премии сотрудникам за перехват слишком крупного багажа

2 минуты чтения 16:44

Генеральный директор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири сообщил в интервью RTE, что авиакомпания «будет более чем счастлива» увеличить размер бонуса, который выплачивается сотрудникам за выявление багажа, не соответствующего требованиям. О’Лири утверждает, что 99,9% пассажиров соглашаются соблюдать правила Ryanair, а штрафы получает «крошечное меньшинство».

«Если багаж не помещается в калибратор, его не берут на борт, пока вы не заплатите. И если единственный способ устранить это — стимулировать и вознаграждать моих сотрудников, то я буду продолжать стимулировать и вознаграждать наших сотрудников», — заявил глава Ryanair. Он добавил, что «не испытывает жалости» к нарушителям, и предупредил, что они будут продолжать платить, пока не начнут соответствовать требованиям компании.

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О’Лири рассказал, что сейчас сотрудники Ryanair получают около 1,5 евро за каждое выявление негабаритной ручной клади. Самый дешевый билет авиакомпании позволяет взять на борт сумку размером не более 40×20×25 сантиметров. За дополнительную плату можно взять в салон самолета чемодан весом до 10 килограммов и размером 55×40×20 сантиметров. Более дорогие тарифы позволяют зарегистрировать 20-килограммовый багаж.

По данным The Guardian, суммарная премия за найденный негабаритный багаж сотрудникам Ryanair ограничена примерно 80 евро в месяц. Штраф для пассажиров за провоз такого багажа доходит до 75 евро.

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В июне Европарламент поддержал поправку, позволяющую европейским пассажирам в дополнение к ручной клади размером 40×30×15 сантиметров бесплатно брать с собой сумку и чемодан размером не более 100 сантиметров по сумме трех измерений и весом до семи килограммов. Многие европейские лоукостеры не согласились с этим нововведением.

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