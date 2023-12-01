Сторонник Путина и худрук Мариинского театра Валерий Гергиев стал гендиректором Большого театра

Дирижер Валерий Гергиев стал гендиректором Большого театра. Распоряжение о его назначении на пять лет подписал премьер Михаил Мишустин.

Гергиев — дирижер, художественный руководитель и гендиректор Мариинского театра, он работает там с 1988 года. В учреждении сообщили, что несмотря на новое назначение Гергиев останется художественным руководителем и директором Мариинского театра. При этом объединения двух театров не будет, заявила вице-премьер Татьяна Голикова на встрече с коллективом Большого.

Гергиев был доверенным лицом Путина на выборах. В марте 2022 года президент предложил ему объединить дирекции Большого театра и Мариинского театра по образцу Дирекции императорских театров, которая существовала до 1917 года. Незадолго до этого предыдущий гендиректор Большого театра Владимир Урин подписал антивоенное обращение к властям.

Об увольнении Урина стало известно 30 ноября. В этот день музыкальный критик Сергей Буланов опубликовал видео, на котором Урин говорит, что покидает пост гендиректора учреждения. О том, что Урин написал заявление об увольнении по собственному желанию, в середине ноября писал Forbes. Журналистка Ксения Собчак утверждала, что решение о его освобождении от должности и о назначении Гергиева принял лично Владимир Путин. Урин возглавлял Большой театр с 2013 года.

В отличие от Урина, Гергиев открыто не высказывал антивоенной позиции. Как отмечает «Русская служба Би-би-си», в марте 2022 года его уволили с должности главного дирижера Мюнхенской филармонии из-за «отказа четко и недвусмысленно дистанцироваться от жестокой агрессивной войны». Этот пост Гергиев занимал с 2015 года.

После окончания российско-грузинской войны в 2008 году оркестр Мариинского театра под руководством Гергиева выступал в Цхинвали, а в 2016-м — в сирийской Пальмире. В 2014-м новый гендиректор Большого театра поддержал аннексию Крыма.

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