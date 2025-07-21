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Мир

«Клиника нежелания ходить на работу» появилась в Китае

2 минуты чтения 22:12 21 июля

Больница в городе Циньхуандао в провинции Хэбэй на севере Китая, которая специализируется на традиционной китайской и западной медицине, запустила специальную амбулаторную службу «по лечению нежелания ходить на работу». Ее цель — бороться с тревогой и депрессией, связанными с работой, сообщает South China Morning Post.

Как пишет издание, эта программа стала продолжением открытой ранее «Клиники нелюбви к школе», которая помогает китайским родителям справиться с нежеланием их детей ходить в школу, оказывая поддержку в борьбе со стрессом от учебы и эмоциональными проблемами. 

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«Клинику нежелания ходить на работу» запустили два месяца назад. South China Morning Post отмечает, что во время посещения клиники для школьников некоторые родители интересовались, нет ли такой же инициативы для взрослых, которые не хотят ходить на работу.

Программа должна помогать бороться с усталостью, истощением и эмоциональной нестабильностью, а также оказывать поддержку тем, у кого появляется ощущение бессмысленности своей работы. 

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«Но если мы обозначим это как тревогу или депрессию, некоторые пациенты могут почувствовать себя стигматизированными. Мы надеемся, что, используя такое название, пациенты смогут заходить в кабинет для консультаций, не чувствуя никакого давления», — отмечает Юэ Лиминь из больницы Циньхуандао. По словам представителя, перед специалистами клиники поставили задачу «выявить причину [состояния пациентов], провести систематическую оценку и диагностику, а затем обеспечить лечение и поддержку».

Процесс диагностики включает в себя собеседование для оценки общего эмоционального состояния пациентов и физический осмотр для исключения других заболеваний, например, гипертиреоза — синдрома, обусловленного гиперфункцией щитовидной железы. После этого врачи должны разработать индивидуальный план лечения. По словам Юэ, клиника привлекла внимание жителей со всего Китая, однако пока количество пациентов «относительно невелико».

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