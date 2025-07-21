EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Аналитики назвали присущий богачам новый тренд

2 минуты чтения 14:42

Моду на одежду класса люкс сменили результаты ДНК-тестов, а также записи с умных колец и браслетов, которые в течение дня фиксируют у человека его активность, график сна, пульс и другие физиологические показатели, говорят эксперты. По их словам, то, что раньше считалось личной медицинской информацией, теперь стало символом социального статуса. Об этом пишет Dazed.

«Если раньше роскошь ассоциировалась с материальными благами, то сегодня — с доступом к высококлассным оздоровительным услугам. Публикация безупречных результатов лабораторных анализов, биологического возраста или “идеальных” генов становится новым тонким способом подчеркнуть статус: они символизируют дисциплину и достаток, позволяющий инвестировать в тесты, коучинг и биохакинг», — считает писательница и аналитик трендов Джей Ней Филлипс.

Я работаю учителем математики в США
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
Общество9 минут чтения

По ее словам, речь идет об устройствах для отслеживания физического состояния, таких как кольцо Oura, браслет WHOOP и глюкометры непрерывного действия, которые селебрити превратили данные о здоровье в способ заявить о себе (например, модели Хейли Бибер и сестры Кендалл и Кайли Дженнер, которые демонстрируют свои показатели онлайн, часто в формате нативной рекламы).

Филлипс считает, что фокус с внешнего вида человека на внутреннюю устойчивость его организма, сместила пандемия коронавируса. По ее словам, показатели, которые раньше считались «сугубо личными» — состояние дыхательной системы, иммунитета и воспалительные процессы — сейчас вышли в центр общественного внимания.

Тем временем в мире стремительно растет рынок ДНК-тестов. Dazed пишет, что к 2033 году его глобальный объем может достичь 49,72 миллиарда долларов, тогда как в 2024 году он составлял 21,47 миллиарда. Отмечается, что раньше генетические тесты в основном использовали для пренатальной диагностики и установления отцовства. Сейчас же многие компании предлагают тесты в домашних условиях, которые помогают с выбором питания и образом жизни с учетом генетики.

При этом в таких странах как США забота о здоровье обходится дорого и требует ресурсов, которых у большинства просто нет, отмечают эксперты. Чтобы получить «идеальные» показатели в трекерах и тестах, нужны условия, которые становятся все менее доступными. «Вы не сможете спать необходимые восемь часов в сырой и шумной съемной квартире, и не получите идеально сбалансированный витаминный профиль без времени и денег на полноценное питание каждый день», — подчеркнула креативный стратег спортивного агентства PACER Саша Миллс.

Самые большие змеи в мире
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
Мир10 минут чтения

Филлипс, в свою очередь, прогнозирует, что в будущем данные о здоровье станут частью личного имиджа. По ее словам, люди будут делиться своими данным так же, как теперь выкладывают музыкальные подборки. Кроме того, появятся рейтинги по сну, биологическому возрасту или длительности интервального голодания — здоровье станет чем-то вроде соревнования, считает Филлипс.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Мир
Супербактерии могут убить до 45 миллионов человек
Они стали опаснее из-за чрезмерного использования антибиотиков. Даже простые инфекции станут более смертельными
18:35
Я работаю учителем математики в США
Общество
Я работаю учителем математики в США
В Москве меня вынудили уволиться из-за ориентации. Я переехал в Америку и наконец могу не прятаться
00:01
Будет немного больно
Криминал
Будет немного больно
Маньяк из Петербурга годами грабил и убивал посреди бела дня. Следователи не сразу поняли, почему жертвы ему доверяли и сами открывали двери
17:00 20 июля
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Криминал
Мать нашла убийц дочери по ее дневнику
Она отнесла записи в полицию и позвонила мужчине, который задушил ее ребенка и выкинул тело в реку
00:01 20 июля
Самые большие змеи в мире
Мир
Самые большие змеи в мире
Эти гиганты способны проглотить человека целиком, убить одним укусом и охотиться командой
17:00 19 июля
Целый город исчез за 17 секунд
Общество
Целый город исчез за 17 секунд
В 1995 году землетрясение стерло с лица земли сахалинский Нефтегорск. Более 2000 человек погибли
00:01 19 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования