Аналитики назвали присущий богачам новый тренд

Моду на одежду класса люкс сменили результаты ДНК-тестов, а также записи с умных колец и браслетов, которые в течение дня фиксируют у человека его активность, график сна, пульс и другие физиологические показатели, говорят эксперты. По их словам, то, что раньше считалось личной медицинской информацией, теперь стало символом социального статуса. Об этом пишет Dazed.

«Если раньше роскошь ассоциировалась с материальными благами, то сегодня — с доступом к высококлассным оздоровительным услугам. Публикация безупречных результатов лабораторных анализов, биологического возраста или “идеальных” генов становится новым тонким способом подчеркнуть статус: они символизируют дисциплину и достаток, позволяющий инвестировать в тесты, коучинг и биохакинг», — считает писательница и аналитик трендов Джей Ней Филлипс.

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По ее словам, речь идет об устройствах для отслеживания физического состояния, таких как кольцо Oura, браслет WHOOP и глюкометры непрерывного действия, которые селебрити превратили данные о здоровье в способ заявить о себе (например, модели Хейли Бибер и сестры Кендалл и Кайли Дженнер, которые демонстрируют свои показатели онлайн, часто в формате нативной рекламы).

Филлипс считает, что фокус с внешнего вида человека на внутреннюю устойчивость его организма, сместила пандемия коронавируса. По ее словам, показатели, которые раньше считались «сугубо личными» — состояние дыхательной системы, иммунитета и воспалительные процессы — сейчас вышли в центр общественного внимания.

Тем временем в мире стремительно растет рынок ДНК-тестов. Dazed пишет, что к 2033 году его глобальный объем может достичь 49,72 миллиарда долларов, тогда как в 2024 году он составлял 21,47 миллиарда. Отмечается, что раньше генетические тесты в основном использовали для пренатальной диагностики и установления отцовства. Сейчас же многие компании предлагают тесты в домашних условиях, которые помогают с выбором питания и образом жизни с учетом генетики.

При этом в таких странах как США забота о здоровье обходится дорого и требует ресурсов, которых у большинства просто нет, отмечают эксперты. Чтобы получить «идеальные» показатели в трекерах и тестах, нужны условия, которые становятся все менее доступными. «Вы не сможете спать необходимые восемь часов в сырой и шумной съемной квартире, и не получите идеально сбалансированный витаминный профиль без времени и денег на полноценное питание каждый день», — подчеркнула креативный стратег спортивного агентства PACER Саша Миллс.

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Филлипс, в свою очередь, прогнозирует, что в будущем данные о здоровье станут частью личного имиджа. По ее словам, люди будут делиться своими данным так же, как теперь выкладывают музыкальные подборки. Кроме того, появятся рейтинги по сну, биологическому возрасту или длительности интервального голодания — здоровье станет чем-то вроде соревнования, считает Филлипс.