ЕС планирует ввести пошлину на небольшие посылки

Власти Евросоюза планируют ввести новые пошлины, которые будут распространяться на небольшие по стоимости посылки, импортируемые в страны ЕС. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект предложения Еврокомиссии.

Отправленные напрямую посылки планируется облагать по тарифу два евро за штуку, отправляемые на склад — 50 евроцентов за штуку. Журналисты называют это предложение новым ударом по онлайн-ритейлерам Temu и Shein. Сейчас в ЕС не облагаются пошлинами посылки стоимостью до 150 евро.

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Financial Times отмечает, что небольшие посылки в страны ЕС импортируются в основном из Китая. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, как сообщают журналисты, ранее уже анонсировал введение сбора за обработку около 4,6 миллиарда посылок, которые ежегодно импортируются для доставки в дома людей. Он объяснил необходимость принятия этой меры расходами на проверку содержимого посылок.

Доходы, полученные от новых пошлин, Евросоюз отправит на софинансирование таможенных органов, часть из средств также отправится в бюджет ЕС. Существующий сейчас порядок проверки посылок Шефчович называл «совершенно новым вызовом» для стандартов безопасности, применяемых при контроле.

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Журналисты сообщают, что на рынке ЕС увеличивается количество опасных и не соответствующих стандартам качества товаров. В материале также отмечается, что европейские ритейлеры жалуются на недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных онлайн-маркетов.

Новые меры также предполагают регистрацию продавцов зарубежных онлайн-площадок в качестве плательщиков НДС, что сделает их ответственными за соблюдение стандартов качества импортируемых в ЕС товаров.