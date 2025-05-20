EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

ЕС планирует ввести пошлину на небольшие посылки

2 минуты чтения 18:52

Власти Евросоюза планируют ввести новые пошлины, которые будут распространяться на небольшие по стоимости посылки, импортируемые в страны ЕС. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на проект предложения Еврокомиссии.

Отправленные напрямую посылки планируется облагать по тарифу два евро за штуку, отправляемые на склад — 50 евроцентов за штуку. Журналисты называют это предложение новым ударом по онлайн-ритейлерам Temu и Shein. Сейчас в ЕС не облагаются пошлинами посылки стоимостью до 150 евро.

Я делаю мужские трусы со стразами «Секрет Виктора»
Я делаю мужские трусы со стразами «Секрет Виктора»
Мой девиз — «кринжовая, зато свободная». Надеюсь, Victoria’s Secret не подаст на меня в суд из-за прикола
Интернет и мемы10 минут чтения

Financial Times отмечает, что небольшие посылки в страны ЕС импортируются в основном из Китая. Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович, как сообщают журналисты, ранее уже анонсировал введение сбора за обработку около 4,6 миллиарда посылок, которые ежегодно импортируются для доставки в дома людей. Он объяснил необходимость принятия этой меры расходами на проверку содержимого посылок.

Доходы, полученные от новых пошлин, Евросоюз отправит на софинансирование таможенных органов, часть из средств также отправится в бюджет ЕС. Существующий сейчас порядок проверки посылок Шефчович называл «совершенно новым вызовом» для стандартов безопасности, применяемых при контроле.

Я купила дом мечты в испанской деревне
Я купила дом мечты в испанской деревне
Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится
Общество8 минут чтения

Журналисты сообщают, что на рынке ЕС увеличивается количество опасных и не соответствующих стандартам качества товаров. В материале также отмечается, что европейские ритейлеры жалуются на недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных онлайн-маркетов.

Новые меры также предполагают регистрацию продавцов зарубежных онлайн-площадок в качестве плательщиков НДС, что сделает их ответственными за соблюдение стандартов качества импортируемых в ЕС товаров.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Кирилл, Ева тебе не простит
Общество
Кирилл, Ева тебе не простит
Камера видеонаблюдения зафиксировала, как мужчина зарезал жену, умолявшую его остановиться. Он может избежать тюрьмы
17:00
Я пыталась себя убить
Общество
Я пыталась себя убить
Меня нашли в ванной без сознания и едва откачали. Сейчас я наконец нашла смысл жизни
00:01
Загадочная болезнь поразила целый город
Мир
Загадочная болезнь поразила целый город
Здоровые на вид дети вдруг теряли способность ходить. Случайность помогла определить причину болезни  
17:00 19 мая
Я купила дом мечты в испанской деревне
Общество
Я купила дом мечты в испанской деревне
Я сама проложила канализацию и лопатой выгребала фекалии с участка. Но мне все нравится
00:01 19 мая
Смерть на парковке
Криминал
Смерть на парковке
Полицейский решил проверить машину, из которой доносился плач ребенка. Внутри оказались вооруженные «патриоты»
17:00 18 мая
Сжечь паранджу и пойти на завод
Общество
Сжечь паранджу и пойти на завод
Власти в Узбекистане принуждали женщин «раскрепоститься» — а мужья убивали их
00:01 18 мая
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования