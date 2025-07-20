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Мир

Принц Саудовской Аравии умер после 20 лет комы

2 минуты чтения 13:18 | Обновлено: 13:21

В Саудовской Аравии спустя два десятилетия в коме умер член королевской семьи принц Аль-Валид ибн Халид ибн Талал ибн Абдулазиз Аль Сауд. Ему было 36 лет. О его смерти сообщило саудовское новостное агентство SPA со ссылкой на королевский двор.

«Его Королевское Высочество принц Аль-Валид ибн Халид ибн Талал ибн Абдель Азиз Аль Сауд умер. Его похороны состоятся завтра, в воскресенье в Эр-Рияде», — говорится в сообщении.

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Смерть принца подтвердил и его отец — принц Халид ибн Талал ибн Абдулазиз, который на протяжении 20 лет отказывался отключать аппараты жизнеобеспечения с надеждой на выздоровление сына. Он регулярно публиковал в социальных сетях многочисленные фотографии с посещений сына в больнице, в том числе в праздничные дни и памятные даты.

«С верой в Аллаха, Его волю и предопределение, и с глубокой печалью и скорбью мы оплакиваем нашего любимого сына», — написал он на своей странице в соцсети Х. 

Принц Аль-Валид, известный как «спящий принц» Саудовской Аравии, находился в коме с 2005 года, после тяжелой автокатастрофы, в которую попал, будучи студентом военного колледжа в Лондоне. После аварии его перевезли и госпитализировали в Эр-Рияд, где он с тех пор оставался в бессознательном состоянии.

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По данным издания The National, принц стал символом «символом надежды и выносливости» для многих в арабском мире. Члены его семьи неоднократно делились видео и фотографиями, на которых принц был подключен к аппаратам жизнеобеспечения. На одном из снимков он был покрыт флагом Саудовской Аравии с надписью «Наша страна в наших сердцах». Пять лет назад семья опубликовала видеозапись, на которой были заметны непроизвольные движения пальцев принца — это вызвало волну сочувствия и поддержки.

После сообщения о смерти принца в социальных сетях стал вирусным хэштег «спящий принц». Тысячи пользователей со всего мира выражают свои соболезнования.

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