Ученые рассказали о рисках осложнений при беременности из-за воздействия смеси пестицидов

Группа ученых из Национального университета Литораля (Universidad Nacional del Litoral) в Аргентине выяснила, что воздействие смеси пестицидов на организм женщин увеличивает риски осложнений при беременности. Об этом со ссылкой на новое рецензируемое исследование пишет The Guardian.

В исследовании приняли участие 90 беременных женщин из провинции Санта-Фе — одного из крупнейших сельскохозяйственных регионов Аргентины, где выращивают десятки культур, включая капусту, цикорий, томаты, петрушку, шпинат, морковь, перец, картофель и клубнику. По словам ученых, такое разнообразие сельхозпродукции обычно связано с более широким применением различных видов пестицидов.

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В результатах исследования говорится, что в моче беременных женщин были обнаружены около 40 различных пестицидов. Так, у 81% женщин был обнаружен хотя бы один пестицид, у 64% — сразу несколько. Среди них 34% столкнулись с осложнениями во время беременности, среди которых гестационная гипертензия и внутриутробная задержка роста плода.

Исследователи также указывают на возможную роль конкретных классов пестицидов на организм: у женщин с осложнениями были зафиксированы повышенные уровни триазольных фунгицидов — веществ, широко применяемых при выращивании кукурузы, сои и пшеницы. По отдельным данным, они могут обладать репродуктивной токсичностью.

«В большинстве случаев мы вообще не представляем, как такие смеси влияют на организм — будь то плод, ребенок или взрослый. Некоторые, возможно, почти безвредны, а другие, скорее всего, наносят серьезный вред, который мы пока просто не выявили», — прокомментировал результаты специалист по пестицидам из Центра биологического разнообразия, не принимавший участия в исследовании, Натаниэл Донли.

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Ученые также выяснили, что разница между городскими и сельскими женщинами в наличии хотя бы одного пестицида в организме была незначительной — это, по мнению исследователей, свидетельствует о серьезной роли пищи как источника воздействия на организм. Однако в моче у сельских женщин гораздо чаще выявляли следы сразу нескольких пестицидов: в 70% случаев по сравнению с 55% среди жительниц городов. Это говорит о более высоком уровне риска для женщин, живущих в сельской местности.

Авторы подчеркивают, что большинство существующих исследований изучают влияние отдельных пестицидов, тогда как в реальности люди чаще подвергаются воздействию их смесей — через неорганические продукты питания и при жизни в сельскохозяйственных регионах. При этом нормы безопасности обычно разрабатываются на основе токсичности каждого пестицида в отдельности.

Авторы подчеркивают, что выборка в их исследовании была небольшой, поэтому есть необходимость в более масштабных биомониторинговых исследованиях.