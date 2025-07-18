Ученые нашли способ улучшить жизнь собак в приютах

Реакция на собак на телепрограммы зависит от их индивидуальных особенностей психики, выяснили психологи и кинологи из Обернского университета, расположенного в американском штате Алабама. На исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, обратил внимание портал Naked Science.

Согласно исследованию, собаки чаще реагируют на изображения животных на экране, а также на звуки других собак: вой или лай. Более возбудимые собаки чаще воспринимают объекты на экране реально и пытаются следовать за ними. Пугливые или тревожные питомцы чаще реагировали на стимулы, не связанные с животными, например, на сигналы автомобилей или дверные звонки.

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Также ученые выяснили, что индивидуальные характеристики собаки, такие как пол, возраст, порода и ее прошлый опыт просмотра, включая время перед телевизором, не влияют на то, как она будет смотреть телепрограммы.

В опросе приняли участие 453 человека, которые заявили, что их собака смотрит телевизор. Треть собак были беспородными, две трети — породистыми. Средний возраст питомцев составил 4,27 лет, а самой пожилой собаке было 16 лет.

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Авторы исследования отметили, что их результаты ограничены из-за того, что в основном в их опросе участвовали владельцы собак, регулярно смотрящих телевизор, к тому же их ответы о поведении питомцев могут быть неточными.

По мнению ученых, дальнейшее изучение того, как собаки взаимодействуют с телевизором, позволит разработать программы для коррекции их поведения и исключить программы, которые вызывают дополнительный стресс у животных. Также они предположили, что установка телевизоров в приютах поможет разнообразить жизнь питомцев.