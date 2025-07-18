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Интернет и мемы

Посетитель французского музея съел экспонат за миллионы евро

2 минуты чтения 19:32

Посетитель французского музея Центр Помпиду в городе Мец съел банан, являющийся частью выставленной в музее работы художника Маурицио Каттелана «Комик», стоимость которой оценивается в несколько миллионов евро, сообщает местный телеканал France 24.

Музей заявил, что сотрудники группы наблюдения быстро отреагировали на инцидент и восстановили порядок всего за несколько минут. Сама работа Каттелана представляет собой настоящий банан, приклеенный к стене. Художник заранее разработал специальный алгоритм на случай, если с бананом что-то случится.

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«Фрукт — это всего лишь скоропортящийся элемент, который регулярно заменяется в соответствии с точным протоколом, разработанным художником», — сообщили журналистам в музее. На данный момент его администрация не сообщала о наказании, которое могло последовать в адрес съевшего банан посетителя, а также о введении дополнительных мер безопасности. Не сообщается также и о мотивах посетителя, которые сподвигли его на совершение данного действия.

Центр Помпиду отмечает, что произошедший инцидент не повлиял на режим работы выставки — она все также доступна для посетителей. Сам Каттелан рассказал, что разочарован поступком посетителя. «Вместо того, чтобы съесть банан вместе с кожурой и скотчем, посетитель ограничился тем, что просто съел фрукт», — цитирует его слова пресс-служба музея.

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France 24 отмечает, что эта работа существует в трех экземплярах, а присутствующий в их составе банан не первый раз становится центром внимания журналистов. В 2019 году на выставке в Майами его съел другой художник, заявивший, что сделал это в знак протеста против цены работы, которая на тот момент составляла 120 тысяч долларов.

В 2021 году экземпляр работы за несколько миллионов долларов приобрел китайско-американский предприниматель Джастин Сан, который публично съел банан и заявил, что тот оказался намного вкуснее других фруктов.

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