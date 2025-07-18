Погиб исполнитель рекордного прыжка с парашютом

В итальянском городе Порто-Сант-Эльпидио на берегу Адриатического моря во время полета на параплане погиб 56-летний австрийский спортсмен-экстремал Феликс Баумгартнер, сообщает Sky Sport Austria. В 2012 году Баумгартнер совершил прыжок с парашютом из стратосферы с высоты 38 969 метров, установив три мировых рекорда.

Во время полета на параплане Баумгартнер потерял управление из-за внезапно начавшегося недомогания и упал в бассейн отеля, сообщает телеканал со ссылкой на рассказ спасателей агентству APA. При падении от параплана отлетел обломок и сбил сотрудницу отеля, она получила травму шеи и была госпитализирована.

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Баумгартнер поднялся на стратостате над Розуэллом в Нью-Мексико и совершил свой самый известный прыжок 14 октября 2012 года. По данным проекта Red Bull Stratos, экстремал достиг скорости 1342 километров в час и стал первым человеком, преодолевшим звуковой барьер в свободном падении. Прыжок длился девять минут.

Международная авиационная федерация установила, что Баумгартнер установил три мировых рекорда во время прыжка из стратосферы. Самая большая высота прыжка — 38 969,4 метра; рекордная дистанция свободного падения — 36 402,6 метра; наибольшая скорость в свободном падении — 1357,6 километра в час.

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В 1999 году Баумгартнер спрыгнул с руки статуи Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, расположенной на высоте 29 метров. Спустя четыре года он пересек Ла-Манш на крыле из углеродного волокна, пролетев 32 километра за 14 минут. В 2007 году он спрыгнул с самого высокого на тот момент здания в мире Тайбэй 101 на Тайване, высота прыжка составила 390 метров.