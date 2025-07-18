Визг девочки из-за жука спровоцировал давку после концерта Бейонсе

После концерта Бейонсе в Атланте произошла массовая паника на станции метро Vine City, закончившаяся госпитализацией 11 человек. Как выяснилось, цепную реакцию вызвал визг 10-летней девочки, испугавшейся насекомого, сообщает New York Post.

Инцидент произошел, когда тысячи зрителей покидали стадион Mercedes-Benz, где состоялось шоу в рамках тура Cowboy Carter. По словам временной главы транспортной службы MARTA Ронды Аллен, испуганная девочка закричала возле входа в метро, и этот крик стал «спусковым крючком» для хаоса в толпе.

Пассажиры в панике бросились к эскалатору, который в какой-то момент ускорился, а затем резко остановился. Люди падали друг на друга, что привело к травмам. Видеозаписи с места происшествия показывают, как пострадавших уносят на носилках и в креслах.

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«Люди начали хаотично двигаться вниз по эскалатору», — сообщила Аллен, пообещав, что при следующих массовых мероприятиях будет усилен контроль за потоками пассажиров и увеличено количество сотрудников на станциях.

Одна из поклонниц Бейонсе, Амбер Андерсон, рассказала местным СМИ, что во время паники оказалась под завалами: «Меня буквально придавило мужчиной. Люди бежали к выходу, и я тоже. Это было очень страшно. Мы должны были обсуждать потрясающий концерт, но теперь говорим об этом».

Ранее произошло другое происшествие, связанное с туром певицы: неизвестные похитили из автомобиля члена команды Бейонсе два чемодана с неопубликованной музыкой, деталями шоу Cowboy Carter и другой конфиденциальной информацией.