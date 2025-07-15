Неизданную музыку Бейонсе украли в США

В США из автомобиля, арендованного членами труппы певицы Бейонсе, неизвестные похитили несколько флешек с неизданными треками. Об этом сообщает Би-би-си.

По данным издания, кража произошла в Атланте за несколько дней до выступления певицы в этом городе в рамках тура Cowboy Carter. Хореограф Кристофер Грант и танцовщица Диандре Блю рассказали полиции, что оставили арендованный черный Jeep Wagoneer на парковке и зашли в ресторан.

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Вернувшись к автомобилю они обнаружили, что его заднее стекло разбито, а из салона пропали два чемодана с вещами. Среди похищенного пострадавшие назвали пять флешек с музыкой, в том числе неизданной, и планами съемок прошлых и будущих шоу.

Также сообщалось, что похищена оказалась некая «чувствительная информация», касающаяся певицы. Кроме того, добычей воров стали ноутбук, дизайнерская одежда и наушники Apple AirPods.

Полиция начала расследование, в рамках которого автомобиль исследовали на наличие отпечатков пальцев. Кроме того, правоохранители использовали данные геолокации похищенных наушников и ноутбука, чтобы установить их местоположение.

В результате был выдан ордер на арест, однако личность подозреваемого в полиции уточнять не стали. Удалось ли обнаружить похищенные вещи остается неясным, отмечает издание.

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Бейонсе находилась в Атланте в рамках своего музыкального тура Cowboy Carter. С 10 по 14 июля певица дала в городе четыре концерта. На третьем из них, как пишет Би-би-си, неожиданно появился муж певицы, известный американский рэпер Jay Z.