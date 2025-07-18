По делу о беспорядках в аэропорту Дагестана 135 человек получили сроки до 15 лет

Суды вынесли приговоры 135 фигурантам дела о массовых беспорядках в аэропорту «Уйташ» в Махачкале, произошедших 29 октября 2023 года. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, осужденные получили от 6,5 до 15 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колониях общего режима.

Всего было вынесено 28 приговоров. Осужденных судили за «участие в массовых беспорядках», «посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов», «нарушение требований транспортной безопасности», а также «применение насилия к представителям власти».

По данным следствия, массовые беспорядки в Махачкалинском аэропорту начались вечером 29 октября 2023 года, вскоре после приземления рейса из Тель-Авива. Толпа, численность которой, по оценке МВД, достигала примерно 1,5 тысячи человек, прорвала заграждения и ворвалась на территорию воздушной гавани. Участники беспорядков, вооруженные палками и другими подручными средствами, преследовали пассажиров прилетевшего рейса, требуя показать документы и проверяя их национальность. В результате погрома были повреждены здания терминала, стеклянные витрины, служебные помещения и автомобили, припаркованные рядом. Общий ущерб, по оценке следствия, превысил 24 миллиона рублей. Не менее 23 силовиков получили ранения.

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СК считает организаторами нападения троих человек, в том числе бывшего депутата Госдумы Илью Пономарева, а также Абакара Абакарова и Исраила Ахмеднабиева. По версии следствия, они «размещали в Telegram публикации, провоцирующие вражду к гражданам Израиля, а также призывы к участию в беспорядках». Кроме того, они, как утверждается, «организовали сбор средств на финансирование экстремистской деятельности». Все трое объявлены в международный розыск.

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Одним из каналов, с которым связано возбуждение дела, стал Telegram-канал «Утро Дагестана» — его аудитория превышала 65 тысяч подписчиков. С начала протестной активности в регионе его связывали с Ильей Пономаревым, который в разное время признавал и отрицал свою причастность к ресурсу. Так, в августе и октябре 2023 года он заявлял, что «Утро Дагестана» — это его канал, а позже, после вспышки насилия, от этих слов отказался. 30 октября того же года Telegram-канал был заблокирован по решению администрации мессенджера за призывы к насилию.