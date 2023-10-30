Telegram заблокировал канал «Утро Дагестана», в котором публиковались в том числе призывы к штурму аэропорта в Махачкале и поискам евреев в отеле в Хасавюрте.

«Каналы, призывающие к насилию (как на скриншоте выше) будут заблокированы за нарушение правил Telegram, Google, Apple и всего цивилизованного мира», — написал основатель мессенджера Павел Дуров, сопроводив свой пост скриншотом из «Утра Дагестана».

Телеграм-канал «Утро Дагестана» связывают с бывшим депутатом Госдумы, уехавшим в Украину, Ильей Пономаревым. На фоне беспорядков он заявил, что не имеет отношения к каналу, однако раньше называл его «своим».

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