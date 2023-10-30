Антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы. Что об этом известно 

Участники антисемитских беспорядков взяли штурмом аэропорт Махачкалы. Они искали израильских беженцев, которые якобы должны были прилететь рейсом из Тель-Авива. Накануне к этому призывал ряд местных телеграм-каналов, в частности, «Утро Дагестана». Несколько десятков человек выбежали на взлетно-посадочную полосу и попытались проникнуть в салон самолета.
Что произошло
Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они ждали рейс из Тель-Авива авиакомпании Red Wings, который приземлился там в 19:17 по московскому времени.
Сначала участники беспорядков проверяли документы у покидающих аэропорт пассажиров. Канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, как с этой же целью люди останавливают машины. Сообщалось, что полицейские не вмешивались в происходящее. ТАСС писал, что на месте находятся несколько нарядов полиции, которые ведут с протестующими разъяснительную работу.
Около половины десятого Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта. Тогда же стало известно, что несколько десятков человек, некоторые из которых несли в руках флаги Палестины, ворвались в здание аэропорта. Полицейские, судя по видео и сообщениям СМИ, практически не оказывали сопротивления, а толпа в поисках израильтян врывалась в каждое доступное помещение. Сотрудникам пришлось прятаться в служебных кабинетах.
После этого несколько десятков человек выбежали на взлетную полосу. Один из них, судя по видео, забрался на крыло и попытался проникнуть в салон самолета, вероятно, прилетевшего из Тель-Авива.
Телеграм-канал «Эхо Дагестана» опубликовал видео, того как в полицейских летят камни под крики «мусора» и «Аллаху Акбар». Где и когда именно они были сняты — не ясно. Baza написала, что четверо полицейских были ранены «прилетевшими камнями, брошенными разъяренной толпой».
Позже Минздрав Дагестана сообщил, что пострадали по меньшей мере 20 человек — половина из них получили легкие травмы.
«Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.
Спецназ прибыл в аэропорт, когда толпа уже прорвалась на взлетное поле, но действовать силовики начали не сразу. В переговоры с участниками штурма сначала вступили члены правительства Дагестана, пишет «Медуза». Позже появилось видео с задержаниями людей, находящихся на взлетном поле, снятое из салона самолета.
В 22:20 в Росавиации заявили, что аэропорт освободили «от несанкционированно проникших граждан». Предполагается, что он будет закрыт до 31 октября. Однако в соцсетях в это же время продолжили публиковать видео столкновений с полицейскими. После полуночи телеграм-канал RusNews написал, что люди «продолжают свободно передвигаться по взлетной полосе аэропорта». Чуть позже в здании аэропорта включили сигнал тревоги.
Последние протестующие покинули территорию аэропорта около половины второго ночи, сообщил канал «Что там у дагестанцеV».
В момент штурма аэропорта несколько самолетов находились на взлетно-посадочной полосе. Людей не выпускали из салонов несколько часов. Так, пассажиры рейса Дубай — Махачкала ждали, когда их выпустят, как минимум пять часов.
Реакция
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал захват аэропорта «грубым нарушением закона» и пообещал найти всех виновных.
«Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей», — говорится в сообщении в его телеграм-канале.
В регионе создали оперативный штаб, а правительство республики перевели на круглосуточный режим работы.
Омбудсмен Дагестана призвал местных жителей «не позволять подстрекателям толкать их на неправомерные действия». Не поддаваться на провокации попросила и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. «События в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека», — написала она в своем телеграм-канале.
МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило дело об организации массовых беспорядков (212 УК). Эта статья предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Там также сообщили, что на данный момент удалось установить более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержали.
Израильские власти сообщили, что следят за ситуацией в Дагестане и рассчитывают, что российские полицейские обеспечат защиту израильтянам и евреям. «Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян», — говорится в заявлении МИД Израиля и канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.
Черкесск, Хасавюрт, Нальчик
28 октября в Черкесске, столице Карачаево-Черкессии, у дома правительства состоялся митинг в поддержку Палестины, участники которого среди прочего потребовали ограничить въезд в республику беженцев из Израиля. По данным МВД Карачаево-Черкесской республики, в нем участвовали 80 человек. На 34 из них составили административные протоколы за нарушение порядка организации митинга (статья 20.2 КоАП). При этом, по данным местных пабликов, у здания правительства собрались около 500 человек.
Вечером 28 октября несколько десятков жителей дагестанского Хасавюрта собрались у отеля «Фламинго» и потребовали, чтобы постояльцы подошли к окнам. Они считали, что там живут израильские беженцы, и хотели их выселить. В здание кидали камни. Приехавшие на место полицейские позволили нескольким участникам этой акции зайти в гостиницу. Убедившись, что там нет граждан Израиля, толпа разошлась, а ее представители, судя по опубликованному видео, в сопровождении силовиков поехали «проверять» другой отель.
Глава Дагестана Сергей Меликов назвал случившееся провокацией: «Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы».
Рано утром в воскресенье, 29 октября, в Нальчике Кабардино-Балкарской республики неизвестные подожгли покрышки на территории, где идет строительство еврейского культурного центра. Они также оставили на стене здания надпись «Смерть яхудам» («яхуд» по-арабски означает «иудей»).
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