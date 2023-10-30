Антисемитские беспорядки в аэропорту Махачкалы. Что об этом известно 

Участники антисемитских беспорядков взяли штурмом аэропорт Махачкалы. Они искали израильских беженцев, которые якобы должны были прилететь рейсом из Тель-Авива. Накануне к этому призывал ряд местных телеграм-каналов, в частности, «Утро Дагестана». Несколько десятков человек выбежали на взлетно-посадочную полосу и попытались проникнуть в салон самолета.

Что произошло

Вечером 29 октября несколько сотен человек собрались у аэропорта Махачкалы. Они ждали рейс из Тель-Авива авиакомпании Red Wings, который приземлился там в 19:17 по московскому времени.

Сначала участники беспорядков проверяли документы у покидающих аэропорт пассажиров. Канал «Осторожно, новости» опубликовал видео, как с этой же целью люди останавливают машины. Сообщалось, что полицейские не вмешивались в происходящее. ТАСС писал, что на месте находятся несколько нарядов полиции, которые ведут с протестующими разъяснительную работу.

Около половины десятого Росавиация сообщила о временном закрытии аэропорта. Тогда же стало известно, что несколько десятков человек, некоторые из которых несли в руках флаги Палестины, ворвались в здание аэропорта. Полицейские, судя по видео и сообщениям СМИ, практически не оказывали сопротивления, а толпа в поисках израильтян врывалась в каждое доступное помещение. Сотрудникам пришлось прятаться в служебных кабинетах.

После этого несколько десятков человек выбежали на взлетную полосу. Один из них, судя по видео, забрался на крыло и попытался проникнуть в салон самолета, вероятно, прилетевшего из Тель-Авива.

Телеграм-канал «Эхо Дагестана» опубликовал видео, того как в полицейских летят камни под крики «мусора» и «Аллаху Акбар». Где и когда именно они были сняты — не ясно. Baza написала, что четверо полицейских были ранены «прилетевшими камнями, брошенными разъяренной толпой».

Позже Минздрав Дагестана сообщил, что пострадали по меньшей мере 20 человек — половина из них получили легкие травмы.

«Пострадавшие средней степени тяжести и тяжелые есть как среди полицейских, так и среди гражданских лиц. Двое человек в крайне тяжелом состоянии», — говорится в сообщении.

Спецназ прибыл в аэропорт, когда толпа уже прорвалась на взлетное поле, но действовать силовики начали не сразу. В переговоры с участниками штурма сначала вступили члены правительства Дагестана, пишет «Медуза». Позже появилось видео с задержаниями людей, находящихся на взлетном поле, снятое из салона самолета.

В 22:20 в Росавиации заявили, что аэропорт освободили «от несанкционированно проникших граждан». Предполагается, что он будет закрыт до 31 октября. Однако в соцсетях в это же время продолжили публиковать видео столкновений с полицейскими. После полуночи телеграм-канал RusNews написал, что люди «продолжают свободно передвигаться по взлетной полосе аэропорта». Чуть позже в здании аэропорта включили сигнал тревоги.

Последние протестующие покинули территорию аэропорта около половины второго ночи, сообщил канал «Что там у дагестанцеV».

В момент штурма аэропорта несколько самолетов находились на взлетно-посадочной полосе. Людей не выпускали из салонов несколько часов. Так, пассажиры рейса Дубай — Махачкала ждали, когда их выпустят, как минимум пять часов.

Реакция

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал захват аэропорта «грубым нарушением закона» и пообещал найти всех виновных.

«Нет никакой смелости в том, чтобы толпой поджидать безоружных людей, которые ничего запретного не совершали. Нет решительности в том, чтобы прорываться на территорию аэропорта. Нет чести в том, чтобы ругать матом незнакомых людей, лезть в их карманы и пытаться проверить паспорт! Нет благих намерений в том, чтобы нападать на женщин с детьми, которые проходили лечение за границей», — говорится в сообщении в его телеграм-канале.

В регионе создали оперативный штаб, а правительство республики перевели на круглосуточный режим работы.

Омбудсмен Дагестана призвал местных жителей «не позволять подстрекателям толкать их на неправомерные действия». Не поддаваться на провокации попросила и уполномоченная по правам человека в России Татьяна Москалькова. «События в аэропорту Махачкалы совершенно очевидно направлены на разжигание межнациональной розни и могут привести к грубейшим нарушениям прав человека», — написала она в своем телеграм-канале.

МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу возбудило дело об организации массовых беспорядков (212 УК). Эта статья предусматривает от восьми до пятнадцати лет лишения свободы. Там также сообщили, что ​на данный момент удалось установить более 150 активных участников беспорядков, 60 из них задержали.

Израильские власти сообщили, что следят за ситуацией в Дагестане и рассчитывают, что российские полицейские обеспечат защиту израильтянам и евреям. «Израиль ожидает, что российские правоохранительные органы защитят безопасность всех израильских граждан и евреев, где бы они ни находились, и будут решительно действовать против погромщиков и дикого подстрекательства, направленного против евреев и израильтян», — говорится в заявлении МИД Израиля и канцелярии премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху.

Черкесск, Хасавюрт, Нальчик

28 октября в Черкесске, столице Карачаево-Черкессии, у дома правительства состоялся митинг в поддержку Палестины, участники которого среди прочего потребовали ограничить въезд в республику беженцев из Израиля. По данным МВД Карачаево-Черкесской республики, в нем участвовали 80 человек. На 34 из них составили административные протоколы за нарушение порядка организации митинга (статья 20.2 КоАП). При этом, по данным местных пабликов, у здания правительства собрались около 500 человек.

Вечером 28 октября несколько десятков жителей дагестанского Хасавюрта собрались у отеля «Фламинго» и потребовали, чтобы постояльцы подошли к окнам. Они считали, что там живут израильские беженцы, и хотели их выселить. В здание кидали камни. Приехавшие на место полицейские позволили нескольким участникам этой акции зайти в гостиницу. Убедившись, что там нет граждан Израиля, толпа разошлась, а ее представители, судя по опубликованному видео, в сопровождении силовиков поехали «проверять» другой отель.

Глава Дагестана Сергей Меликов назвал случившееся провокацией: «Экстремистские ресурсы, администрируемые врагами России, далекими от Дагестана и уж тем более от ислама, распространили воинственные призывы, на которые, к сожалению, откликнулись некоторые горячие головы».

Рано утром в воскресенье, 29 октября, в Нальчике Кабардино-Балкарской республики неизвестные подожгли покрышки на территории, где идет строительство еврейского культурного центра. Они также оставили на стене здания надпись «Смерть яхудам» («яхуд» по-арабски означает «иудей»).

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