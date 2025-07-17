Мужчина забыл жену на стоянке и заметил это лишь спустя 300 километров

В социальных сетях обсуждают историю семейного путешествия, которое пошло не по плану. Мужчина случайно оставил свою жену на автостоянке и обнаружил ее отсутствие только спустя 300 километров пути. В машине сидела также дочь пары. Об этом рассказал французский телеканал TF1.

Сообщается, что 62-летний мужчина направлялся из Парижа в Марокко вместе с супругой и 22-летней дочерью. Во время ночной остановки недалеко от французского города Орлеан он остановился на автостоянке и вышел в туалет. Его жена, как выяснилось позже, тоже покинула автомобиль. По возвращении он сел за руль и продолжил путь, не заметив, что супруга не села обратно в машину. В салоне спала их 22-летняя дочь, которая также не заметила отсутствие матери.

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По данным TF1, пропажу члена семьи обнаружили только после восьми утра, когда мужчина с дочерью проехали уже более 300 километров. После этого они обратились за помощью в жандармерию. Поиски осложнялись тем, что по пути было сделано несколько остановок, и точно установить место, где осталась женщина, сразу не удалось. Ее нашли по мобильному телефону. Оказалось, что все это время она находилась на автостоянке в коммуне Пампру, в департаменте Де-Севр, где прождала около четырех часов.

Женщина рассказала, что ее забыли, сотрудникам автостоянки и затем местным жандармам. Так правоохранителям удалось связать два этих обращения между собой, подтвердить личность женщины и передать координаты ее нахождения мужу. Власти начали проверку обстоятельств происшествия, но, по предварительным данным, инцидент объясняется обычной забывчивостью, а не злым умыслом.

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Ранее СМИ писали о том, что девушка вышла замуж за мужчину, который забыл о том, что ранее они расстались. Он получил травму и попал в больницу, а потом позвонил своей бывшей, не помня о разрыве, и попросил помочь ему добраться до дома. Новый раунд отношений завершился свадьбой.



