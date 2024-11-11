Девушка вышла замуж за забывшего о расставании с ней парня

Дженна и Митчелл Бразерсон из американского штата Юта поженились в сентябре 2020 года. За семь месяцев до этого пара рассталась, а затем Митчелл получил сотрясение мозга и забыл о разрыве отношений. Об этом сообщает Daily Record.

Как пишет издание, Дженна и Митчелл познакомились в 2019 году, но однажды девушка решила прекратить отношения, поскольку чувствовала себя «слишком подавленной». На следующий день Митчелл не рассчитал прыжок и получил сильное сотрясение мозга, пытаясь сделать сальто на горе Бивер.

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«Он съезжал с трамплина, а там оказалось очень много льда. Его ноги поехали вперед, и он сорвался с трамплина и приземлился на голову», — рассказала Дженна. После приземления мужчина потерял сознание и пришел в себя, когда рядом с ним уже находились парамедики.

В результате случившегося Митчелл пропустил большинство занятий в университете и был вынужден взять академический отпуск. При этом из-за сотрясения мозга мужчина частично потерял память, в том числе забыл и тот момент, когда пара рассталась. Находясь в больнице, он связался с девушкой и попросил помочь ему добраться до дома.

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«Митч продолжал писать мне и пытался встречаться после сотрясения мозга, и я не могла понять, почему он продолжает мне писать, ведь мы расстались. Я подумала, что, возможно, он воспринял заявление о том, что мы остаемся друзьями, очень серьезно. Дошло даже до того, что я сказала ему, что у меня и моих соседей по комнате был тяжелый день, и он пришел и принес нам мороженое», — рассказала девушка.

Daily Record пишет, что девушка сожалела о прекращении отношений, а после инцидента в горах «решила дать отношениям еще один шанс». Спустя пять месяцев пара поженилась.