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Мир

Отказавшихся делать аборт при осложнениях врачей приговорили к сроку в Польше

2 минуты чтения 20:24 17 июля | Обновлено: 20:26 17 июля

Суд в Польше приговорил к тюремному заключению двух врачей, которые отказались сделать аборт беременной женщине по имени Изабела в 2021 году. Они дождались смерти плода, прежде чем начать помогать женщине, она скончалась менее чем через сутки от септического шока, сообщает Politico.

Еще один врач приговорен к условному сроку, все трое после отбытия наказания не смогут заниматься врачебной деятельностью от четырех до шести лет. Обвиняемые обосновывали корректность своих действий польским законодательством, которое с 2020 года разрешает аборт только для жертв изнасилования или в ситуации критического риска для здоровья женщины.

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Журналисты отмечают, что решение суда вызвало протесты по всей стране и снова актуализировало тему польского законодательства об абортах. Действующая правительственная коалиция пыталась внести в него поправки, но ей не хватило голосов.

Правительство Дональда Туска предлагало смягчить ограничения — разрешить аборты до 12 недели беременности. После провала голосования за эти изменения в парламенте Туск заявлял, что его правительство будет искать способы облегчить доступ к аборту женщинам Польши даже в рамках действующего законодательства. Позже польский Минздрав опубликовал заявление о том, что для проведения аборта достаточно заключения одного врача-специалиста, а проводящий процедуру работник не может быть привлечен к ответственности.

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Politico пишет о том, что смерть Изабелы стала первым широко освещаемым в Польше случаем, связанным с последствиями усложнения доступа к абортам. В дальнейшем эта тема осталась в общественном дискурсе. Так, в апреле 2025 года кандидат в президенты страны и депутат Европарламента Гжегож Браун набросился на акушерку в городе Олесница, которая ранее сделала аборт женщине на девятом месяце беременности. Она сделала эту процедуру по медицинским показаниям, но Браун утверждал, что проводит «гражданское задержание» женщины, которую он назвал убийцей и «врачом из ада».

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