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Мир

Кусок Марса продали на аукционе за миллионы долларов

2 минуты чтения 15:58

В Нью-Йорке на аукционе Sotheby’s самый большой найденный на Земле марсианский метеорит был продан за 5,3 миллиона долларов, сообщил аукционный дом. Организаторы торгов уточнили, что космический объект стал самым дорогим метеоритом из когда-либо проданных на аукционе. Имя покупателя раскрыто не было.

В пояснении к лоту указано, что метеорит NWA 16788 был выброшен с поверхности Марса при падении астероида и долетел до поверхности Земли. Объект был найден охотником за метеоритами в нигерийском регионе Агадес в пустыне Сахара в 2023 году.

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По данным Sotheby’s, из более чем 77 тысяч найденных на Земле метеоритов только 400 признаны марсианскими, их общая масса составляет около 374 килограммов. При этом масса метеорита NWA 16788 — 24,67 килограмма, это 6,5% всего найденного людьми марсианского материала.

«Этот марсианский метеорит — самый большой из когда-либо найденных нами фрагментов Марса, и это далеко не предел. То есть он более чем вдвое больше того, что мы ранее считали самым крупным фрагментом Марса», — цитирует The Guardian заявление Кассандры Хаттон, заместителя председателя совета директоров по науке и естествознанию аукционного дома Sotheby’s.

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Профессор палеонтологии и эволюции из Эдинбургского университета Стив Брусатте сказал CNN, что ему будет жаль, если уникальный метеорит «исчезнет в хранилище олигарха». Он заявил, что предпочел бы видеть его в музее, где его могли бы рассматривать посетители и изучать исследователи.

По мнению планетолога из Лестерского университета в Англии Джулии Картрайт, рынок поиска, сбора и продажи метеоритов позволяет ученым исследовать больше космических объектов. Также она отметила, что фрагмент NWA 16788 сохранился в обсерватории «Пурпурная гора» в Китае.

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