Набиуллину и Силуанова потребовали проверить на причастность к российским военным преступлениям

Некоммерческая юридическая группа LexCollective обратилась в Международный уголовный суд (МУС) с просьбой проверить руководство нескольких российских банков, а также министра финансов Антона Силуанова и главу Центробанка России Эльвиру Набиуллину на причастность к совершению военных преступлений в ходе войны в Украине. Об этом пишет газета Financial Times.

В обращении юристы LexCollective призвали МУС расследовать, как Россия использует банковскую систему для консолидации контроля над незаконно оккупированными территориями Украины. В частности, они обратили внимание суда на роль MRB Bank, Промсвязьбанка и CMR Bank в процессе аннексии Россией Херсонской области Украины.

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По словам авторов обращения, захватив контроль над регионом, Россия запретила там обращение украинской гривны, что заставило местное население менять украинскую валюту на российскую по искусственно заниженному курсу, что привело к незаконному обогащению участвовавших в процессе российских банков.

Кроме того, чтобы открыть банковский счет, получить другие финансовые услуги или пенсию жители региона были вынуждены получать российское гражданство и паспорта. Как подчеркнули в LexCollective, это было частью спланированной стратегии, в рамках которой оккупационные силы «обусловливали доступ к основным услугам… присягой на верность России», что является нарушением международного права.

Призыв принять меры против Силуанова и Набиуллиной авторы обращения объяснили тем, что они занимались финансированием и содействием вторжению и оккупации. В обращении, в частности, отмечается, что российский Центральный банк открыл полевые отделения в оккупированных украинских регионах для проведения выплат российским солдатам, участвовавшим во вторжении.

«Я не думаю, что люди уделяют достаточно времени анализу того, как России удается финансировать войну», — сказала юрист Киевской школы экономики Анна Власюк, которая участвовала в подготовке обращения.

Она подчеркнула, что обвинительное заключение МУС по этим предполагаемым финансовым преступлениям может иметь важное значение, несмотря на крайне малую вероятность того, что упомянутые в обращении российские банкиры и чиновники предстанут перед судом в Гааге.

Так, по ее словам,соответствующее решение МУС могло бы стать важным аргументом в дискуссии о том, что делать с активами российского Центробанка, замороженными в Европе после начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

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17 марта 2023 года МУС выдал ордеры на арест Владимира Путина и российской уполномоченной по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Их обвиняют в незаконной вывозе с оккупированных территорий украинских детей.