Медсестра из Швеции летает на работу в США ради высокой зарплаты

31-летняя медсестра из США Кортни Эль-Рефаи совершает, возможно, один из самых необычных и дальних рабочих маршрутов в мире: раз в месяц она летит из Швеции в Сан-Франциско — это более 8 000 километров в одну сторону, — чтобы отработать несколько смен в отделении интенсивной терапии для новорожденных. Все ради зарплаты — она получает 116 долларов в час, что делает такую авиакомандировку более чем оправданной, пишет Lad Bible.

После переезда в Швецию в 2022 году вместе с мужем-шведом и дочерью Эль-Рефаи решила не отказываться от карьеры в США. Летом 2024 года она устроилась в больницу в районе залива Сан-Франциско и теперь возвращается туда примерно раз в месяц, чтобы отработать четыре восьмичасовые смены. В это время она живет у подруги, а форму хранит в машине.

Смена длительностью 12 часов приносит женщине столько, сколько стоит ее ежемесячная аренда жилья в Швеции — около 1350 долларов. Для сравнения: когда она жила в Вашингтоне, платила 2600 долларов в месяц. За одну рабочую поездку она зарабатывает примерно 5000 долларов, а билеты туда-обратно обходятся всего в 500 долларов.

«Если я работаю в выходные или обучаю других медсестер, получаю еще больше — до 25% сверх обычной ставки», — рассказывает Эль-Рефаи.

При этом она подчеркивает, что теперь у нее улучшился баланс между работой и личной жизнью: «Такое ощущение, будто я лечу в мини-отпуск. Далеко от дома я не чувствую вины за то, что не беру дополнительные смены. Минус — сложно общаться с дочкой из-за 9-часовой разницы во времени».

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Несмотря на постоянное проживание в Европе, Эль-Рефаи не спешит менять американскую лицензию на шведскую. По ее словам, зарплаты в шведской системе здравоохранения существенно ниже.

«Согласно моим подсчетам, даже на высоких ставках в Швеции платят около 30 долларов в час — в 3–4 раза меньше, чем в Сан-Франциско, — говорит она. — Кроме того, в США есть профсоюзы медсестер, а в других странах это редкость».

В Швеции, по ее словам, стоимость жизни ниже: аренда дешевле, дошкольное образование почти бесплатное, а медицинское обслуживание — полностью за счет государства. Она также подчеркивает, что не платит двойные налоги, поскольку между странами действует соглашение об избежании двойного налогообложения.

С декабря 2024 года женщина налетала уже более 80 000 километров. Несмотря на трудности с графиком и разлуку с семьей, она говорит, что пока не планирует менять модель работы — соотношение доходов и расходов, по ее мнению, того стоит.