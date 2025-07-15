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Мир

Россиянка рассказала о жизни в индийской пещере

2 минуты чтения 21:56 15 июля

Гражданка России Нина Кутина, которую полиция Индии ранее обнаружила живущей в пещере вместе с двумя дочерьми, рассказала о том, что ее дети были счастливы проживать в таких условиях. Об этом со ссылкой на местное агентство ANI сообщает CNN.

Кутина рассказала, что их жизнь была «полна купания, рисования и гончарного дела». Она заявила, что ее дочери не «умирали» от жизни в пещере, поскольку у семьи был большой опыт проживания на природе и в джунглях. Полицейские отметили, что женщина отказалась раскрыть подробности о месте рождения своих дочерей.

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CNN отмечает, что у женщины также был сын, который умер на Гоа — причины его смерти на данный момент журналистам неизвестны. Представитель полиции отметил, что Кутина не хотела покидать пещеру: «Она не хочет уезжать, потому что любит природу, но нам приходится соблюдать правила».

Сейчас женщина и ее дети находятся в центре содержания для иностранцев-нелегалов, власти Индии намерены репатриировать их в Россию. Кутина въехала в Индию по деловой визе, срок которой истек в апреле 2017 года. Вместо того, чтобы покинуть страну, россиянка сначала выехала в Непал, а затем вернулась в Индию и через Гоа добралась до Гокарны, где решила уединиться вместе с детьми.

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Местные СМИ сообщали, что Кутину и ее детей нашли 9 июля во время патрулирования местности из-за риска оползней. Женщина пыталась убедить полицейских, что могла потерять документы в лесу, однако позже правоохранители обнаружили их в пещере. Полиция пообещала провести расследование, чтобы установить, как женщина и ее дочери обеспечивали себя едой и водой во время пребывания в дикой местности.

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