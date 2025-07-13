Россиянку с детьми обнаружили в пещере Индии

Полиция Индии обнаружила в отдаленной пещере в лесах штата Карнатака 40-летнюю россиянку Нину Кутину вместе с двумя дочерьми — шестилетней Премой и четырехлетней Амой. Об этом сообщило издание The Hindu.

По данным полиции, женщина с детьми прожили в практически полной изоляции в пещере в районе холмов Раматиртха недалеко от священного прибрежного города Гокарна около двух недель. Местные правоохранители нашли их 9 июля во время усиленного патрулирования из-за риска оползней в сезон муссонов.

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По данным издания, полиция настоятельно рекомендовала Кутиной и детям покинуть опасное место из-за угрозы оползней. После долгих уговоров она согласилась и была перевезена в духовный центр Свами Йогаратны Сарасвати в Банкикодле, принадлежащий фонду Shankar Prasad Foundation.

Сообщается, что Нина Кутина приехала в Индию по деловой визе, действовавшей с октября 2016 года по апрель 2017 года. После истечения срока визы она должна была покинуть страну, однако она выехала в Непал, а затем вновь вернулась в Индию. Через Гоа Кутина добралась до Гокарны — города с глубокими духовными традициями, где решила уединиться вместе с детьми.

В полиции заявили, что женщина поначалу не раскрывала данные своего паспорта и визы, однако затем сказала, что могла потерять документы в лесу. Позже полицейские обнаружили их в пещере — именно тогда они выяснили, что срок действия визы женщины истек еще в апреле 2017 года.

Власти сообщили, что уведомили о случившемся региональное управление по делам иностранцев (FRRO) в Бангалоре. Сейчас россиянка с дочерьми находятся в женском приемном центре Mahila Sweekar Kendra в городе Карвар, где им оказывают необходимую помощь и поддержку.

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В настоящее время полиция продолжает расследование, чтобы установить, как женщина и ее дочери обеспечивали себя едой и водой во время пребывания в дикой местности.