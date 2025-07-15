Ученые связали темпы старения населения и политическую ситуацию в стране

Нарушения прав и свобод, загрязнение воздуха, бедность и слабые институты демократического контроля способствуют ускоренному старению, в то время как образование и активная жизнь, наоборот, защищают от него. К такому выводу пришла международная команда исследователей, чья работа опубликована в журнале Nature Medicine.

Ученые использовали уникальную методику: они сопоставили реальные биологические показатели 161 981 участника из 40 стран с их паспортным возрастом, рассчитав так называемый «биоповеденческий разрыв возраста» — то, насколько старше или моложе организм человека по сравнению с календарным возрастом. Например, если человеку 50 лет, а модель предсказывает, что его организм чувствует себя на 60, разрыв составляет 10 лет в сторону ускоренного старения.

Оказалось, что быстрее всего стареют жители Египта и Южной Африки, тогда как в большинстве европейских стран наблюдаются самые медленные темпы биологического старения. Азиатские и латиноамериканские страны заняли промежуточное положение.

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Ключевым открытием стала связь между ускоренным старением и ухудшением демократических институтов. Участники, живущие в странах с ограниченным избирательным правом и «подавлением политических свобод», показывали более высокие показатели биологического возраста.

«Мы даже не ожидали увидеть такую сильную связь», — говорит автор исследования, нейробиолог Агустин Ибаньес из Латинскоамериканского института здоровья мозга в Сантьяго.

Также старение ускоряли низкий уровень дохода, социальное и гендерное неравенство, а также загрязнение воздуха. По мнению ученых, за этим может стоять хронический стресс, вызывающий воспалительные процессы в организме и ухудшающий работу мозга.

Среди факторов, защищающих от преждевременного старения, — уровень образования, когнитивные способности, физическая активность, хорошая память и самостоятельность в повседневной жизни. Из медицинских факторов негативное влияние оказали высокое давление, болезни сердца, нарушения сна, ожирение, диабет и плохое зрение.

«Это исследование дает нам глобальное понимание того, как социополитические и экономические условия формируют процесс старения», — отметила гериатр Клаудия Суэмото из Университета Сан-Паулу.

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Хотя у исследователей были данные максимум за четыре года, они, по утверждениям ученых, уже позволили выявить закономерности: чем больше биоповеденческий возрастной разрыв, тем быстрее снижались когнитивные функции и способность к самообслуживанию. Ученые подчеркивают, что это открывает возможности, нацеленные на замедление старения через социальные реформы и повышение качества жизни.