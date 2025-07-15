Старейший марафонец погиб в 114 лет в результате наезда

Британец индийского происхождения Фауджа Сингх, которого называли самым старым марафонцем в мире, погиб в Индии после наезда автомобиля. Ему было 114 лет. ДТП произошло в его родной деревне Беас Пинд в штате Пенджаб, передает Би-би-си.

Как сообщается, Сингх переходил дорогу, когда его сбила машина. Местные жители отвезли его в больницу, где он скончался. Полиция ищет водителя.

Фауджа Сингх начал бегать, чтобы справиться с личной трагедией — он потерял жену, а позже стал свидетелем гибели сына. Первый свой марафон он пробежал в 2000 году, за месяц до своего 89-летия. После этого он участвовал еще в восьми полных марафонах, последний — в 2013 году в возрасте 102 лет. Тогда он преодолел 10 километров за час, 32 минуты и 28 секунд, отмечает здание.

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За свою спортивную «карьеру» Сингх установил ряд рекордов в возрастных категориях 90+, 100+ и стал первой в истории известной широкой публике фигурой, пробежавшей марафон в возрасте 100 лет — это произошло в Торонто в 2011 году.

Однако официально он так и не был признан жюри Книги рекордов Гиннесса самым старым марафонцем в мире, так как у него не было свидетельства о рождении. Би-би-си добавляет, что в Пенджабе в 1911 году такие документы просто не выдавали. Тем не менее, в его британском паспорте была указана дата рождения — 1 апреля 1911 года. Кроме того, у него есть поздравление со 100-летием от королевы Елизаветы II.

«Я был тем же Фауджей до бега. Но бег дал моей жизни миссию», — говорил он ранее.

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Сингх жил на две страны — Индию и Великобританию. В Лондоне он тренировался в парке рядом с гурдварой в Илфорде, куда приходил после пробежек. Именно там, по словам тренера Хармандера Сингха, будет построен Клубный дом его имени. Все мероприятия бегового клуба Sikhs In The City до 2026 года будут посвящены памяти Сингха.

На момент последней встречи с журналистами Би-би-си в июне этого года Сингх ежедневно проходил пешком по несколько миль. Его секрет долголетия был прост: «Есть меньше, бегать больше, и быть счастливым».

Премьер-министр Индии Нарендра Моди назвал Сингха «исключительным спортсменом с невероятной силой воли». Соболезнования в связи с его гибелью также выразили британские депутаты, назвав его «вдохновением для миллионов».