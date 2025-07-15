Саудовская Аравия пересмотрит мегапроект футуристического города

Саудовская Аравия поручила консалтинговым компаниям провести стратегический аудит проекта The Line — масштабного линейного города, строящегося в рамках мегапроекта Neom. Об этом сообщили источники Bloomberg, знакомые с ходом обсуждений. Цель — оценить жизнеспособность нынешней модели и предложить возможные корректировки.

По словам собеседников Bloomberg, заказ поступил от подразделения суверенного фонда Public Investment Fund (PIF). Если ревизия выявит слабые места, проект может быть скорректирован, но любые изменения потребуют согласования как с руководством фонда, так и с правительством. Не исключено, что по итогам проверки план останется прежним.

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В заявлении компании Neom отмечается, что стратегические ревизии — стандартная практика для многоэтапных проектов. «The Line остается стратегическим приоритетом. Мы сосредоточены на сохранении темпов, повышении эффективности и достижении поставленных целей», — говорится в релизе.

Решение провести аудит отражает более широкий пересмотр приоритетов в рамках стратегии Саудовской Аравии Vision 2030, нацеленной на экономическую трансформацию. На фоне снижения нефтяных доходов, дефицита бюджета и слабого притока иностранных инвестиций королевство все чаще сталкивается с необходимостью выбирать, какие инициативы реализовывать в первую очередь. По оценке Bloomberg Economics, для бездефицитного бюджета Саудовской Аравии необходимо, чтобы нефть стоила 96 долларов за баррель, а с учетом расходов PIF — все 113 долларов. Сейчас Brent торгуется на уровне 71 доллар за баррель.

Проверка проекта совпала с назначением Аймана Аль-Мудайфера новым главой Neom. По словам источников, среди ключевых задач ревизии — поиск способов коммерциализации The Line, реализация которого обходится в миллиарды долларов.

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Это не единственная трудность в Neom. Туристический остров Sindalah, первая часть мегапроекта, официально открыт в прошлом году, но до сих пор не работает. Источники говорят о проблемах с дизайном и реализацией. Neom отказалась от комментариев по Sindalah.

The Line — один из главных проектов наследного принца Мухаммеда бин Салмана. Он был представлен в 2017 году как часть плана по превращению Саудовской Аравии в экономику, не зависящую от нефти. Первоначально предполагалось, что к 2030 году в городе будут жить 1,5 млн человек, а на крыше небоскреба появится стадион для матчей чемпионата мира 2034 года. Однако позже ожидания были снижены: к концу десятилетия проект планирует вместить менее 300 тысяч жителей. Сейчас в районе живут в основном рабочие и технический персонал.

Эксперты давно призывают Эр-Рияд пересмотреть гигантские стройки. Международный валютный фонд в своем последнем обзоре поддержал идею ревизий госрасходов, заявив, что устойчивость важнее краткосрочных имиджевых проектов. «Любой план, который обеспечивает ответственное расходование средств и жизнеспособность проектов после крупных событий, — это шаг в правильном направлении», — отметил главный экономист Bloomberg по развивающимся рынкам Зияд Дауд. Он добавил, что королевство уже перешло от роли кредитора к роли заемщика на международной арене.