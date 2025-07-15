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Мир

Киберудостоверения личности ввели в Китае

2 минуты чтения 20:20 15 июля

Китай официально запустил национальную систему киберидентификации, которая позволит пользователям заходить в популярные сервисы по одному виртуальному удостоверению, не передавая им свои персональные данные, сообщает South China Morning Post. Пока что система работает в тестовом режиме и, как сказано в законе, является «добровольной».

Некоторые пользователи китайской сети сомневаются, что новая платформа будет защищать их конфиденциальность, а также считают, что с помощью этой системе властям станет проще следить за тем, что люди говорят интернете, пишет SMTP. Также о проблемах сервиса заявляли профессора-юристы, однако их публикации уже стерты из китайских соцсетей.

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Новая система авторизации была разработана при поддержке Министерства общественной безопасности и Администрации киберпространства Китая. В приложении пользователи могут получить виртуальный идентификатор, состоящий из букв и цифр, который можно использовать в различных сервисах, не передавая им свои настоящие имя и номер телефона для подтверждения подлинности учетной записи.

Киберудостоверения уже начали принимать 67 сервисов, включая такие популярные в Китае приложения, как WeChat, Taobao, Tmall и Douyin. По данным бюро общественной безопасности, объем собираемой онлайн-площадками личной информации сократился на 89%.

«Истинная цель — регулировать поведение людей в интернете. Заявление о защите персональных данных — лишь фасад, по крайней мере, не главная цель», — написала в соцсети Weibo Лао Дунъянь, профессор права Университета Цинхуа, в июле прошлого года, когда система была анонсирована правительством. Публикация была удалена, а администраторы Weibo заблокировали аккаунт юристки на три месяца.

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Также был удален пост, который в WeChat написал профессор права Пекинского университета Шэнь Куй. В своей публикации юрист также предупреждал, что единый идентификатор поможет создать централизованную систему слежки за пользователями.

Сяо Цян, исследователь свободы интернета в Калифорнийском университете в Беркли, сообщил CNN, что государственная система идентификации позволит властям отслеживать и блокировать пользователей в режиме реального времени. По его мнению, Китай таким образом создает «систему цифрового тоталитаризма».

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