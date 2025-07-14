EN
Рассылка
EN
Рассылка
Поддержать
Мир

Ставшие жертвами домашнего насилия женщины стали выбирать в партнеры других женщин

2 минуты чтения 18:10

В Китае набирает популярность новый формат отношений — пережившие насилие со стороны мужчин женщины выбирают платоническое партнерство с другими женщинами. Об этом пишет South China Morning Post.

По информации газеты, все больше женщин отказываются от традиционного брака и создают платонические союзы, основанные не на романтике, а на дружбе, взаимной поддержке и равенстве. Одним из таких примеров стала история 59-летней Чжу Ма и 51-летней Янь, которые уже 13 лет живут вместе, ведут общий бизнес и называют свое партнерство лучшим решением в жизни.

Миллионам европейцев грозит дефицит питьевой воды
Миллионам европейцев грозит дефицит питьевой воды
Дырявые трубы и недальновидная политика в области природных ресурсов приведут к катастрофе. Изменений пока не предвидится
Мир10 минут чтения

Обе женщины пережили домашнее насилие в браках с мужчинами. Чжу Ма сбежала от мужа в тот момент, когда ее дочь поступила в университет, и уехала из провинции Хубэй в поисках работы. Янь вышла замуж за малознакомого мужчину по совету родственников, а через два дня оказалась на улице. Оказалось, муж использовал ее ради получения квартиры.

Как пишет South China Morning Post, две женщины познакомились на фабрике в Гуандуне и быстро подружились. Янь даже помогала Чжу Ма ухаживать за младшей сестрой после тяжелой травмы. Со временем они начали строительный бизнес, коротко подстриглись, чтобы избежать сексуализированных домогательств со стороны мужчин на стройке, и накопили на трехкомнатную квартиру. Жилье оформили на двоих, в нем отдельная комната есть и у дочери Чжу Ма, которую Янь называет своей.

«Родственники уговаривали меня снова выйти замуж, чтобы было на кого опереться. А я сказала: „Я полагаюсь на подругу“», — говорит Янь. По ее словам, они с Чжу Ма ведут быт на равных, честно говорят о деньгах и вместе принимают решения — в отличие от бывших мужей, которые не помогали по дому и воспринимали женщин как должное, отмечает SCMP.

Сахарная смерть
Сахарная смерть
Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить
Криминал6 минут чтения

Китай в 2024 году зарегистрировал 6,1 млн браков — это минимум с 1986 года и вдвое меньше, чем в 2013-м. Как пишет SCMP, на фоне этого многие женщины рассматривают альтернативные формы близости: без романтики, но с заботой и уважением. «Их история — доказательство того, что можно не бояться старости и одиночества даже без мужчины рядом», — написала одна из пользовательниц китайских соцсетей.

Чтобы не пропускать главные материалы «Холода», подпишитесь на наши социальные сети!
TelegramTelegram
InstagramInstagram
FacebookFacebook
TikTokTikTok
TwitterX

Посмотрите другие материалы

Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Политика
Флагман российского флота могут распилить на металлолом
Единственный авианосец России уже седьмой год находится в ремонте, а в его восстановлении все меньше смысла
17:11
НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
Общество
НТВ годами показывало ток-шоу о сексе
Здесь говорили про женский оргазм, минет и кунилингус, а россияне учились пользоваться презервативами. Почему его закрыли?
00:01
Сахарная смерть
Криминал
Сахарная смерть
Женщина узнала о том, что совершил ее муж, и решила ему отомстить
17:00 13 июля
В Японии можно нанять человека для увольнения
Мир
В Японии можно нанять человека для увольнения
Он уйдет с работы за вас и сам договорится с начальством об условиях
00:01 13 июля
Миллионам европейцев грозит дефицит питьевой воды
Мир
Миллионам европейцев грозит дефицит питьевой воды
Дырявые трубы и недальновидная политика в области природных ресурсов приведут к катастрофе. Изменений пока не предвидится
17:00 12 июля
В матки тысяч женщин вставляли гвозди и щипцы
Мир
В матки тысяч женщин вставляли гвозди и щипцы
Их пытали и насиловали военные во время гражданской войны. Они хотели сделать целый народ бесплодным
00:01 12 июля
Продолжая использовать наш сайт, вы даете согласие на обработку файлов cookie и соглашаетесь с правилами их использования