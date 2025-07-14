Ставшие жертвами домашнего насилия женщины стали выбирать в партнеры других женщин

В Китае набирает популярность новый формат отношений — пережившие насилие со стороны мужчин женщины выбирают платоническое партнерство с другими женщинами. Об этом пишет South China Morning Post.

По информации газеты, все больше женщин отказываются от традиционного брака и создают платонические союзы, основанные не на романтике, а на дружбе, взаимной поддержке и равенстве. Одним из таких примеров стала история 59-летней Чжу Ма и 51-летней Янь, которые уже 13 лет живут вместе, ведут общий бизнес и называют свое партнерство лучшим решением в жизни.

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Обе женщины пережили домашнее насилие в браках с мужчинами. Чжу Ма сбежала от мужа в тот момент, когда ее дочь поступила в университет, и уехала из провинции Хубэй в поисках работы. Янь вышла замуж за малознакомого мужчину по совету родственников, а через два дня оказалась на улице. Оказалось, муж использовал ее ради получения квартиры.

Как пишет South China Morning Post, две женщины познакомились на фабрике в Гуандуне и быстро подружились. Янь даже помогала Чжу Ма ухаживать за младшей сестрой после тяжелой травмы. Со временем они начали строительный бизнес, коротко подстриглись, чтобы избежать сексуализированных домогательств со стороны мужчин на стройке, и накопили на трехкомнатную квартиру. Жилье оформили на двоих, в нем отдельная комната есть и у дочери Чжу Ма, которую Янь называет своей.

«Родственники уговаривали меня снова выйти замуж, чтобы было на кого опереться. А я сказала: „Я полагаюсь на подругу“», — говорит Янь. По ее словам, они с Чжу Ма ведут быт на равных, честно говорят о деньгах и вместе принимают решения — в отличие от бывших мужей, которые не помогали по дому и воспринимали женщин как должное, отмечает SCMP.

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Китай в 2024 году зарегистрировал 6,1 млн браков — это минимум с 1986 года и вдвое меньше, чем в 2013-м. Как пишет SCMP, на фоне этого многие женщины рассматривают альтернативные формы близости: без романтики, но с заботой и уважением. «Их история — доказательство того, что можно не бояться старости и одиночества даже без мужчины рядом», — написала одна из пользовательниц китайских соцсетей.