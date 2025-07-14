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Мир

Десятки тысяч старинных книг оказались под угрозой из-за жуков

2 минуты чтения 19:23 14 июля

В Венгрии в католическом территориальном аббатстве Паннонхальма около 100 тысяч старинных книг оказались заражены личинками жуков-точильщиков, сообщает CNN. По мнению главного реставратора аббатства Жофии Эдит Хайду, хлебные жуки начали размножаться активнее из-за изменения климата.

«Это серьезное заражение насекомыми, обнаруженное в нескольких частях библиотеки, поэтому вся коллекция классифицируется как зараженная и должна быть обработана одновременно. Мы никогда раньше не сталкивались с такой степенью заражения», — сообщила Хайду.

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Аббатство признало зараженными около четверти из 400 тысяч томов. Чтобы спасти книги, сотрудники помещают их в герметичные пластиковые мешки, в которых поддерживается атмосфера из чистого азота. После шести недель в бескислородной среде каждая книга будет индивидуально осмотрена и обработана пылесосом. Поврежденные тома будут отреставрированы.

Хлебных жуков так называют из-за того, что их часто в сухих продуктах, таких как зерно, мука и специи. Также этих насекомых привлекают желатин и клей на основе крахмала, которые содержатся в книгах.

Аббатство Паннонхальма было основано в 996 году, наиболее ценные произведения, которые хранятся в библиотеке, не пострадали. Это 19 кодексов, включая полную Библию XIII века, несколько сотен рукописей середины XV века, созданных до изобретения печатного станка, и десятки тысяч книг XVI века.

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Хайду объяснила, что из-за более теплой погоды хлебные жуки могут проходить больше циклов размножения в год. Она рассказала, что ранее основной проблемой библиотеки была плесень в хранилищах и в открытых коллекциях.

Аббатство Паннонхальма планирует вновь открыть библиотеку в начале следующего года.

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