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Мир

Женщина спасла свою собаку от медведицы

2 минуты чтения 16:59

Жительница американского штата Коннектикут Кейли Рой спасла свою собаку от нападения медведицы. Отогнать дикое животное от своего питомца ей удалось с помощью металлической бутылки с водой и «безумных» криков, пишет журнал People.

Инцидент произошел 29 июня. Во время прогулки по туристической тропе в районе горы Талкотт в городе Симсбери 10-летняя дворняга с примесью немецкой овчарки по кличке Феникс выбежала на поляну, где столкнулась с медведицей и двумя медвежатами. По словам Рой, сначала животные не проявляли агрессии. Однако спустя несколько секунд медведица напала на собаку, схватила ее за шею и потащила в лес.

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«Это было ужасное зрелище. Я подумала, что не могу ее оставить. Я не могла позволить, чтобы это стало последним нашим воспоминанием», — рассказала Рой. Она добавила, что в какой-то момент всерьез думала убежать, но в итоге решила действовать.

С собой у Рой был рюкзак с металлической бутылкой, частично заполненной водой, вес которой, по оценке женщины, был около трех килограммов. Именно ей она и начала бить медведицу по морде.

«Я несколько раз попала, и один раз довольно сильно, бутылкой ей по носу. Я размахивала руками, пыталась казаться больше и кричала как сумасшедшая. Я удивилась, что меня никто не услышал», — поделилась Рой.

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Менее чем через минуту медведица вместе с медвежатами скрылась в лесу, а Рой повезла свою собаку в ветеринарную клинику в Уэст-Хартфорде. «Когда я забирала ее на следующий день, я расплакалась. Из-за густой шерсти я не видела, насколько всё было серьезно», — рассказала американка.

Сейчас Феникс находится дома и восстанавливается. По оценке ветеринаров, на полное выздоровление понадобится несколько недель.

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