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Мир

Самый старый в мире президент заявил о решении баллотироваться на восьмой срок

2 минуты чтения 14:53

Старейший из ныне живущих глав государств, 92-летний президент Камеруна Поль Бийя, объявил о своем решении баллотироваться на восьмой срок, сообщает Би-би-си. Бийя возглавляет Камерун уже почти 43 года, и является наиболее долго правящим действующим президентом в мире.

«Будьте уверены, что моя решимость служить вам соразмерна серьезности стоящих перед нами задач. Вместе мы справимся с любыми вызовами. Лучшее еще впереди», — заявил Бийя. Он добавил, что принял такое решение после «многочисленных и настойчивых призывов из десяти регионов страны и из диаспоры».

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Бийя стал премьер-министром Камеруна в 1975 году, а 6 ноября 1982 года он стал президентом страны и с тех пор непрерывно остается у власти. Очередные президентские выборы пройдут в Камеруне 12 октября

О выдвижении на выборы сообщили бывший премьер-министр Белло Буба Майгари и член нижней палаты парламента Исса Чирома Бакари, который в разные годы был министром транспорта, связи, а также занятости и национального обучения. Оба чиновника перед этим вышли из правящей коалиции.

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Также в выборах примет участие оппозиционер Морис Камто, занявший второе место на выборах 2018 года с результатом 14,23%. Бийя получил тогда 71,28%, при этом Камто обвинил его в подтасовке результатов голосования и объявил себя победителем выборов. 

В Камеруне нет ограничений на возможность переизбираться в президенты, а президентский срок длится семь лет. Если Бийя вновь станет главой государства, он сможет возглавлять страну до 99 лет, а общий срок его правления может составить 50 лет.

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