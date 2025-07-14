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Интернет и мемы

Эксперты назвали самые атакуемые хакерами отрасли

2 минуты чтения 13:22 | Обновлено: 13:23

С января по июнь 2025 года российские компании столкнулись более чем с 63 тысячами кибератак — это на 27% больше, чем за тот же период прошлого года. Об этом сообщили аналитики компании RED Security, специализирующейся на кибербезопасности, со ссылкой на данные своего мониторинга, передает РИА «Новости».

Наиболее атакуемыми оказались телекоммуникационный сектор (35% всех атак), IT-компании (19%) и финансовые организации (17%). Эксперты объясняют такую направленность хакеров критической значимостью этих отраслей, а также большим объемом чувствительных данных, которые они хранят и обрабатывают.

«Эти сферы вынуждены отражать до сотни атак ежедневно. Особенно часто злоумышленники используют автоматизированные средства взлома, перебирая различные уязвимости в непрерывном режиме», — уточнили в RED Security.

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Пик активности хакеров пришелся на апрель и май, что, по мнению аналитиков, может свидетельствовать о политической мотивации атакующих и попытке приурочить взломы к крупным государственным праздникам.

Примечательно, что впервые за несколько лет из списка наиболее атакуемых отраслей выбыл промышленный сектор. Однако в RED Security подчеркивают: это не свидетельствует о снижении интереса к сектору со стороны киберпреступников. Изменился и сам характер угроз — вместо массовых атак с типовыми инструментами злоумышленники перешли к сложным целенаправленным кампаниям (APT), которые труднее обнаружить и пресечь.

Напомним, на днях 26-летнего российского баскетболиста Даниила Касаткина арестовали в парижском аэропорту Шарль-де-Голль по запросу США, где его подозревают в участии в деятельности хакерской группировки, атаковавшей сотни компаний и два федеральных учреждения с помощью программ-вымогателей. По данным Le Monde, Касаткина обвиняют в ведении переговоров о выкупе от имени хакеров. Сам спортсмен вину отрицает, а его адвокат утверждает, что он стал жертвой обмана или взлома и «даже не умеет устанавливать приложения». Французские власти намерены экстрадировать его в США, несмотря на доводы защиты о вреде содержания под стражей для спортивной карьеры. Клуб Касаткина «МБА-МАИ» объявил о его уходе уже после ареста, не указав причину.

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